Horror na kolei! Tysiące ludzi uwięzionych w morderczym upale

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-28 16:32

Koszmar pasażerów pociągów w Polsce! Przez ekstremalnie wysokie temperatury mnożą się awarie i opóźnienia. Otrzymujemy informacje, zgodnie z którymi z Dworca Wschodniego w Warszawie dopiero zaczynają odjeżdżać pociągi, które miały odjechać przed południem. A to wszystko w morderczym skwarze.

Paraliż kolei w Polsce przez upały. Wielkie opóźnienia i awarie. Ludzie czekają w morderczym upale

Kto planował na dziś podróże pociągiem, powinien dobrze to przemyśleć! Bo to, o czym donoszą nam pasażerowie, to prawdziwy horror! Opóźnienia, awarie, oczekiwanie na pociąg w skwarze, ewakuacje składów w szczerym polu na pełnym słońcu - a wszystko to przez ekstremalnie wysokie temperatury, na jakie nikt nie był gotowy. "Totalny paraliż, ludzie nie dają rady z upałem. Pociągi z 11 jeszcze nie odjechały" - powiedziała nam osoba oczekująca na pociąg około godziny 16:00 (!) na Dworcu Wschodnim. "Jadę z Warszawy do Wrocławia. Zamiast wagonu bezprzedziałowego jest wagon przedziałowy na 8 osób, w którym nie działa klimatyzacja. Mam nadzieję, że nie zemdleję" - alarmuje pani Małgorzata na Facebookowym profilu Intercity. "Teraz wytłumaczcie geniusze jak to jest, że pociąg który ma WYSTARTOWAĆ z Kołobrzegu, ma już 150 minut opóźnienia? Czy wy jesteście poważni?" - denerwuje się pan Tomasz. "Stoimy w korku pod Warszawą na torowisku... przepraszam, ale kpina, brak szacunku dla ludzi" - dodaje pani Ania. "Relacja Olsztyn-Krakow stoi przed Modlinem. Nie ma zastępczych Lini. Pasażerowie na własną rękę zamawiają taxi żeby się stąd wydostać. Jak można postarać się o zwrot kosztów za bilet?" - dodaje pani Marta.

Lokomotywa zepsuła się w szczerym polu, ludzie czekali w skwarze

Jednym z przykładów koszmaru na kolei jest to, co przytrafiło się podróżującym pociągiem Chełmoński z Krakowa do Świnoujścia. Po awarii lokomotywy, jak podało RMF FM, skład zatrzymał się w szczerym polu po minięciu Czerwieńska, gdzie wcześniej strażacy gasili pożar łąk. Lokomotywy nie uda się naprawić na miejscu. Pasażerowie mają zostać przewiezieni dalej koleją regionalną, a w miejsce uszkodzonego składu zostanie podstawiony pociąg zastępczy. To nie jedyne problemy na kolei. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch na odcinku Modlin – Legionowo. Utrudnienia dotknęły także pociągi Kolei Mazowieckich i PKP Intercity. Kolejarze przypominają, że ekstremalne temperatury zwiększają ryzyko awarii taboru i sieci trakcyjnej. Gdy pociąg traci zasilanie, przestaje działać także klimatyzacja. PKP apeluje do pasażerów, by przed podróżą sprawdzali komunikaty i, jeśli to możliwe, rozważyli przełożenie wyjazdu.

 

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