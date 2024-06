Poranny karambol w Warszawie. Trasa S2 zablokowana! Duże utrudnienia

Co pyli w czerwcu? Pyłki tych roślin dominują w powietrzu. Poradnik dla alergików

Warszawa. Wypadek na trasie S2

Po godzinie 8 rano w środę, 5 czerwca, wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu pięciu aut na trasie S2 w Warszawie.

- O 8:36 wpłynęło do nas zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na S2 w kierunku na Terespol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia pięciu pojazdów. Są to hyundai, audi, iveco i dwie toyoty. Na tę chwilę trzy pasy są zablokowane, drożne są dwa techniczne w kierunku na Terespol. Kierowcy zostali przebadani i są trzeźwi - przekazał "Super Expressowi" Rafał Markiewicz z zespołu prasowego stołecznej policji.

Na miejscu jest pogotowie, które bada uczestników wypadku na trasie S2. Na razie ruch odbywa się pasem awaryjnym.

Aktualizacja godz. 10:45

- W związku z tym zdarzeniem trzy osoby trafiły do szpitala. W tej chwili dwa pasy są zablokowane, drożny jest jeden pas zwykły i jeden awaryjny. Utrudnienia potrwają co najmniej do południa - zaktualizował informacje Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.