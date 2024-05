Poranny wypadek w Warszawie. Kobieta spod zoo trafiła do szpitala

Warszawa. Poranny wypadek w Warszawie. Kierowca osobówki potrącił kobietę na rowerze

W środę 15 maja, po godz. 6 rano, kobieta przejeżdżająca rowerem przez most Gdański w Warszawie została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło na wysokości zoo. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku. Czytaj dalej.

Wypadek w Warszawie. Samochód wjechał wprost pod autobus

- O 6:30 dostaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na moście Gdańskim na wysokości zoo. Doszło tam do potrącenia rowerzystki przez kierującego seatem. Policjanci przyjechali na miejsce i po przebadaniu kierujących potwierdzili, że byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia rowerzystka trafiła do szpitala. Na miejscu prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia - przekazał nam sierż. szt. Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.