Kultowe wspomnienia

Porywały tłumy w PRL-u. Z czasem skończyły w sądzie. Poznajcie Alibabki, do których bawili się nasi dziadkowie

Choć PRL był okresem w historii Polski, który nie należał do najłatwiejszych, artyści próbowali poniekąd dodać do życia nieco radości za pomocą piosenek. Scena muzyczna przeżywała wówczas prawdziwy rozkwit i rodziło się mnóstwo legend, o których mówi się do dziś. Kto robił furorę? Okazuje się, że nie tylko Maryla Rodowicz. Słynny był również żeński zespół muzyczny Alibabki.