Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego. Bliscy chłopaka zapraszają go nad Bałtyk

16-letni Krzysiek, mieszkaniec malutkiej miejscowości pod Ożarowem Mazowieckim, zapadł się pod ziemię. Ostatni raz był widziany trzy miesiące temu, w sobotę, 27 maja. Od tamtego czasu nie skontaktował się ze swoją rodziną, ani najbliższymi. Nikt nie wie, gdzie może przebywać. Kamery monitoringu miejskiego ostatni raz zarejestrowały go w okolicach mostu Gdańskiego. Tam, ślad za chłopakiem się urywa.

Pomimo tego, że od czasu jego zaginięcia minęło 90 dni, jego rodzina i bliscy nadal walczą i starają się wszystkimi możliwymi metodami informować ludzi o jego historii oraz szukać 16-latka. – Krzysztof, synku, mijają trzy miesiące odkąd wyszedłeś. Nie tracimy nadziei, że żyjesz. Kochamy Cię, tęsknimy. Czekamy na Ciebie – napisała w niedzielę, 28 sierpnia w mediach społecznościowych matka chłopaka.

Krzysztof Dymiński widziany nad Bałtykiem. Przełomowe informacje

Niedawno dotarliśmy do przełomowych doniesień. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, jakoby Krzysiek miał być widziany w Rowach nad Bałtykiem – pierwszy raz w połowie czerwca, drugi – w sierpniu.

− Pisała pani, że błąkał się po lesie, ścieżką szedł przez las, jakby ludzi nie widział, jakby był w depresji, był strasznie zaniedbany, nieuczesany, miał bardzo zabrudzony aparat na zębach, jakby dawno nie był czyszczony, napisała pani, że bardzo podobny rysopis, jakby ten chłopiec – czytamy w poście.

− Warszawę potraktował jako punkt przesiadkowy. W połowie czerwca widziałam podobnego chłopca w Rowach nad morzem. Potargany, życzliwy, uśmiechnięty, nawet nas pozdrowił, ale strasznie zaniedbany. Szedł boso. Wyglądał na bezdomnego, zdziwił mnie młody wiek i pozaklejane zęby. Teraz wiem, że to aparat. Krzyś miał plan na te wakacje, może obejść Polskę. W Rowach są kamery. Bardzo proszę rodzinę Krzysia o sprawdzenie kamer w Rowach w połowie czerwca 2023 roku – czytamy dalej.

Rodzice i bliscy Krzyśka trwają i nadal walczą. Ostatnio zapraszali go nad Bałtyk

Pomimo tego, że wiadomości dotyczące rzekomego pojawienia się poszukiwanego chłopaka nad Bałtykiem nie zostały przez nikogo potwierdzone, to właśnie tam, zapraszają go najbliżsi. – Krzysiek! Wybieramy się na pożegnanie wakacji. Wiesz, że lubimy podróżować. Zwykle robiliśmy to razem w Kołobrzegu. Pamiętasz, prawda? Jeśli chcesz, możemy w tym roku to powtórzyć. Niekoniecznie w Kołobrzegu. To może być dowolne miejsce. Daj znać, gdzie mamy przyjechać. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do nas na kilka dni lub dłużej. Twoja koszulka, którą ostatnio zostawiłeś czeka. I my czekamy – czytamy w mediach społecznościowych.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.