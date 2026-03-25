Potężne uderzenie w narkobiznes na Mazowszu. Zabezpieczyli półprodukty na tonę narkotyków

Zatrzymanie w Żyrardowie. Magazyn pełen narkotyków

Kryminalni z żyrardowskiej komendy dowiedzieli się, że na terenie miasta może działać "profesjonalne" laboratorium narkotykowe. Ich ustalenia okazały się trafne, a do przełomowego zatrzymania doszło we wtorek, 17 marca. Policjanci ujęli 36-letniego mieszkańca Żyrardowa, gdy ten opuszczał jeden ze swoich magazynów. W trakcie przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawdziwy arsenał nielegalnych substancji, w tym blisko 15 kilogramów marihuany, 14 kilogramów innej zakazanej prawem substancji oraz ponad kilogram kokainy.

Odkrycie ogromnego laboratorium narkotyków w Żyrardowie

To był jednak dopiero początek odkryć w tej sprawie, ponieważ dalsze działania operacyjne doprowadziły śledczych do kolejnych lokalizacji. W jednym z pomieszczeń gospodarczych kryminalni trafili na w pełni zorganizowane i profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków. Na miejscu zabezpieczono łącznie ponad 100 kilogramów gotowych substancji psychotropowych oraz substancje płynne wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Skala przedsięwzięcia była tak duża, że według szacunków z zabezpieczonych półproduktów można było wytworzyć nawet tonę narkotyków. Z uwagi na niebezpieczne opary i stężenie chemikaliów, do pracy wezwano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Dwie osoby z zarzutami

Dzień po głównej akcji policjanci zatrzymali także drugą osobę. To 27-letnia mieszkanka Żyrardowa, która usłyszała zarzut pomocnictwa w przestępstwie poprzez udostępnianie miejsca do prowadzenia tej działalności. Zatrzymany wcześniej 36-latek ma natomiast odpowiedzieć za wytwarzanie środków odurzających oraz posiadanie ich znacznych ilości. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Obojgu podejrzanym grozi surowa kara, nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa

Przez kilka kolejnych dni po odkryciu laboratorium policjanci prowadzili na miejscu intensywne czynności. Funkcjonariusze skrupulatnie zabezpieczali ślady, pobierali próbki do dalszych badań oraz dokumentowali cały zgromadzony materiał dowodowy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy podkreślają, że to nie musi być koniec zatrzymań. Kryminalni z Żyrardowa dokładnie badają wszystkie wątki, aby ustalić, czy w nielegalny proceder zaangażowane były również inne osoby.

