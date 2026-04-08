Potężny pożar pod Warszawą. Płonie hala hurtowni. Buchające płomienie i kłęby dymu widać z daleka

Łomna. Płonie hala hurtowni

Do pożaru hali hurtowni spożywczej w miejscowości Łomna przy ul. Gdańskiej, w pobliżu drogi krajowej nr 7, doszło w środę, 8 kwietnia, około godz. 13:45.

Według wstępnych informacji, pożar rozpoczął się od zbiornika z paliwem i w krótkim czasie objął kolejne elementy znajdujące się w sąsiedztwie. Tak przynajmniej miało wynikać ze zgłoszenia. - Nie mogę tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. My fizycznie tam takiego zbiornika nie zastaliśmy, ale nie można wykluczyć, że jakiś pojemnik, zbiornik, który mógł być z tworzywa sztucznego, zdematerializował się w wyniku pożaru - przekazał kpt. Paweł Plagowski Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Walka z żywiołem trwa

Z szalejącym żywiołem walczy około 20 zastępów straży pożarnej. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Strażacy starają się ograniczyć zasięg pożaru oraz nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się ognia.

- W tym momencie pożar nie jest jeszcze do końca opanowany. W wyniku zdarzenia nikt na szczęście nie odniósł obrażeń - powiedział kpt. Paweł Plagowski.

Wszyscy pracownicy i klienci hurtowni ewakuowali się przed przyjazdem służb.

Co było dokładną przyczyną pożaru i jakie są straty, będzie wiadomo dopiero po zakończeniu wszelkich działań służb.

15

Pożar hali w Natolinie pod Warszawą. Z ogniem walczyło prawie 30 zastępów