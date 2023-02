Potężny wybuch w stolicy! Słup wysokiego napięcia stanął w ogniu

Zjechał z drogi wprost do rzeki. Jego auto postanowiło popływać w cieku wodnym

Warszawa, Praga-Południe. Pożar słupa wysokiego napięcia

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 6:38. Potwierdziliśmy pożar słupa wysokiego napięcia. Ogień został zlokalizowany przy głównym izolatorze na wysokości 10 metrów. Na miejsce wysłaliśmy trzy zastępy straży pożarnej. Jeden wóz był wyposażony w drabinę, którą na szczyt wszedł pracownik firmy energetycznej. Po wyłączeniu zasilania przystąpiliśmy do gaszenia pożaru – przekazał w rozmowie kpt. Michał Skrzypa z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Chwile po wybuchu i pierwszym ogniu w mediach społecznościowych pojawiło się kilkanaście zdjęć ujawniających pożar na wysokości. Jedno z nich zostało skomentowane przez radnego osiedla na Gocławiu. – Zwrócę się do Zarządu Dzielnicy o zlecenie kontroli stanu słupów energetyczny przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego (takie słupy znajdują się również przy kanale Nowa Ulga). Niestety jest to już druga awaria, która może stwarzać zagrożenie dla pieszych – napisał Marcin Walasiński.

Jak się okazuje, to drugi pożar w tym samym miejscu! Rok temu, w sierpniu 2022 roku doszło do identycznego zdarzenia. Również doszło do spalenia izolatora.