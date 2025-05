ULICE

Potrącenie trzech nastolatek w centrum Warszawy. Kierowca wyjeżdżał z parkingu

W sobotę, 17 maja, doszło do groźnego incydentu drogowego w samym sercu stolicy. Trzy 15-letnie dziewczynki zostały potrącone przez samochód prowadzony przez 76-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych przy wjeździe na parking do popularnego centrum handlowego Złote Tarasy.