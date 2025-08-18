Potworna kraksa osobówki z ciężarówką. Nie żyją 4 osoby! Z auta został tylko wrak

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-08-18 17:10

Rozpacz i dramat na Mazowszu. W miejscowości Opaleniec koło Chorzel doszło do potwornego wypadku, w którym zginęły cztery osoby. Samochód osobowy, którym podróżowała kobieta i trzech mężczyzn, zderzył się czołowo z ogromną ciężarówką. Na miejscu tragedii widać zniszczony wrak auta – z niego praktycznie nic nie zostało.

  • W Opaleńcu doszło do tragicznego wypadku na łuku drogi z ograniczeniem do 70 km/h, w którym zginęły cztery osoby: kobieta i trzech mężczyzn w wieku około 30 lat.
  • Samochód osobowy, jadący od strony Chorzel w kierunku Szczytna, zderzył się czołowo z ciężarówką przewożącą paszę, która jechała w stronę Warszawy.
  • Według wstępnych ustaleń, kierowca osobówki stracił panowanie nad pojazdem na śliskiej, deszczowej nawierzchni, wpadając pod nadjeżdżającą ciężarówkę.
  • 40-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Droga jest zablokowana, a policja i prokurator prowadzą szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia.

Potworna kraksa osobówki z ciężarówką na Mazowszu

Do wypadku doszło na łuku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. W chwili tragedii padał deszcz, a jezdnia była śliska. Osobówka jechała od strony Chorzel w kierunku Szczytna. Z przeciwka, w stronę Warszawy, nadjeżdżała ciężarówka przewożąca paszę. Niestety, w pewnym momencie doszło do koszmarnego zderzenia. Siła uderzenia była tak ogromna, że osobówka została niemal zmiażdżona pod naczepą.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – strażacy, policja oraz prokurator. Strażacy rozstawili charakterystyczne czerwone parawany, by zasłonić makabryczny widok. Ratownicy użyli specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z wraku. Niestety, życia czterech osób nie udało się uratować. – To była kobieta i trzech mężczyzn, w wieku około 30 lat – informuje policja. Ich tożsamość jest obecnie ustalana.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek pod Siedlcami. Młody kierowca BMW zginął po uderzeniu w drze…

Cztery młode życia zgasły w jednej sekundzie

38-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Jechał prawidłowo od strony Szczytna w kierunku Warszawy. To pasażerowie osobówki stracili panowanie nad pojazdem i wpadli prosto pod wielotonową maszynę. Droga wciąż jest całkowicie zablokowana. Policja i prokurator prowadzą szczegółowe oględziny miejsca tragedii i zabezpieczają ślady.

Mieszkańcy są wstrząśnięci. – To zakręt, na którym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W deszczu droga robi się bardzo zdradliwa – mówią.

Tragedia w Opaleńcu to kolejne wstrząsające przypomnienie, jak ogromne żniwo zbiera brawura i chwila nieuwagi na drodze. Cztery młode życia zgasły w jednej sekundzie.

Super Express Google News
Obudził się w aucie i wpadł w panikę. 25-latek wołał o pomoc i próbował wybić szybę
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym autem. Cztery osoby zginęły. Droga zablokowana
19 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
MAZOWSZE
ZDERZENIE Z CIĘŻARÓWKĄ