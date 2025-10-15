Powstanie druga nitka kolektora Mokotowskiego Bis. Znamy termin

Kolektor Mokotowski Bis. Kluczowa inwestycja rusza w tym roku

Nowy odcinek kolektora Mokotowskiego Bis, budowany w ramach II etapu, wraz z rurociągiem powstałym w latach 2022-2024 (Etap I – wzdłuż ul. Gagarina), odciąży stary kolektor Mokotowski, którym ścieki z Mokotowa trafiają do oczyszczalni. Po zakończeniu prac oba odcinki kolektora Mokotowskiego Bis zwiększą bezpieczeństwo tej części miasta podczas intensywnych opadów – będą w stanie łącznie zretencjonować ponad 23 tys. m sześć. mieszaniny ścieków i wód opadowych. Prace związane z budową drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Nowy rurociąg będzie miał blisko 2,4 km długości i 2,8 m średnicy. Rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Gagarina i Czerniakowskiej, gdzie połączy się z istniejącym już kolektorem, a zakończy przy Płycie Desantu. Tam ścieki będą kierowane do kolektora Nadbrzeżnego.

– Druga nitka kolektora Mokotowskiego Bis jest kolejnym krokiem w stronę odciążenia systemu kanalizacyjnego i dostosowania go do potrzeb rosnącej liczby mieszkańców oraz zmian klimatu. Jest to także jedna z ważniejszych inwestycji, jakie wpisaliśmy w realizowany od ponad 25 lat projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, który możemy prowadzić m.in. dzięki wsparciu środkami z Unii Europejskiej – podkreśla Renata Tomusiak, prezes zarządu Wodociągów Warszawskich.

Weszliśmy do ogromnego kolektora. Nim popłynie deszczówka z połowy Warszawy

Inżynieria Rzeszów S.A. ruszy z pracami jeszcze w tym roku. Całośc ma potrwać ok. 3 lata – do drugiej połowy 2028 r. Kolektor zostanie wykonany metodą mikrotunelingu z wykorzystaniem tarczy drążącej i modułowych rur o długości 3 m. Inwestycja zwiększy pojemność sieci kanalizacyjnej o kolejne blisko 17 tys. m sześć.