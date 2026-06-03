Prace w nowym parku w Warszawie coraz bliżej końca. Co szykują dla spacerowiczów?

Coraz bliżej końca budowy nowego parku na Ursynowie

Otwarcie całego parku nad POW wkrótce stanie się faktem. Kilka miesięcy temu urzędnicy przypomnieli o unikatowości tej przestrzeni w skali Polski. Z czego ona wynika? "Budowany od zera (park) powstaje w znacznej części na stropie tunelu drogowego na Ursynowie" - czytamy. Rozwiązanie to określono jako nowatorskie.

Obecnie pracujące na miejscu ekipy skupiają swoje wysiłki na dwóch odcinkach. Na fragmencie między Lanciego a Rosoła sadzone są kolejne drzewa oraz wykańczane ostatnie rabaty. Na odcinku łączącym Pileckiego ze Stryjeńskich prowadzone są roboty brukarskie przy głównej promenadzie. Wykonawca kończy też realizację ogrodów deszczowych i wyposażanie placów wypoczynkowych. Przed nim pozostaje budowa ścieżek, a od strony Płaskowickiej kończy się przebudowa nawierzchni.

Mieszkańcy zyskają nową zieleń i bogatą infrastrukturę rekreacyjną

"Na terenie całego parku zostaną zamontowane dodatkowe elementy małej architektury, realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. ze zjeżdżalni, hamaków, leżaków, stołów do tenisa stołowego, szachów i piłkarzyków oraz niewielkiej siłowni plenerowej. Wkrótce rozpoczną się także prace przy Braci Wagów, gdzie dotychczas znajdowało się zaplecze budowy. Powstanie tam brakujący fragment promenady pomiędzy placem z fontanną a Braci Wagów oraz układ ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej. W miejscu dawnego biura budowy zaplanowano siedem niewielkich wzniesień krajobrazowych - charakterystycznych dla całego Parku Linearnego nad POW. Pojawi się tam również toaleta automatyczna" - zaznaczył ZZW.

Docelowo park osiągnie ok. 2 kilometry długości. Warszawiacy będą spacerować w otoczeniu ok. tysiąca nowych drzew i ponad 100 tys. różnorodnych roślin okrywowych oraz barwnych krzewów. Wszystkie roboty przy inwestycji powinny zostać zrealizowane do końca tego roku.

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