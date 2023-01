Drifter zniszczył boisko przygotowane na nowy sezon!

NIE DO WIARY

Prażmów. Zniszczono nawierzchnię boiska dla dzieci

– Osoba, która dopuściła się tych zniszczeń podcięła mi skrzydła w kwestii działań społecznych na tym terenie. Mam nadzieję, że kierowca, który postanowił kręcić bączki na naszym boisko świetnie się bawił. Boisko jest zrujnowane – załamuje ręce Kuklewski.

Nowa nawierzchnia boiska w Prażmowie nadaje się do kolejnej odbudowy, regeneracji. – Ilość pracy, którą wykonałem wraz z bliskimi mi osobami na tym boisku w poprzednim roku była ogromna. Dopiero co po zdewastowanym terenie przez dożynki wyprowadziliśmy je na prostą. Nawet to pole zaczynało wyglądać jak… boisko – opowiada dalej prezes klubu Jeziorka Prażmów.

– Moim marzeniem było stworzenie godnych warunków do treningów dla dzieci z KS Jeziorka. Ta dewastacja, choć trudno ją przełknąć, nie zmieni tego. Znajdę w sobie motywację i będziemy pracować dalej – podsumowuje Mateusz Kuklewski.

Sprawa w następnym tygodniu zostanie zgłoszona na policję.

Przypominamy, że za wprowadzenie auta w niekontrolowany poślizg, policja może nałożyć mandat w wysokości 300 złotych. Jednak, jeżeli chodzi o drifterów, funkcjonariusze są w stanie wystawić mandat nawet w wysokości 5000 złotych.