Prof. Zbigniew Wawer spoczął na Powązkach Wojskowych. ''Jak mało kto potrafił łączyć przeszłość ze współczesnością" [ZDJĘCIA]

Pogrzeb dyrektora Łazienek Królewskich

Uroczystości pogrzebowe prof. Zbigniewa Wawra rozpoczęły się mszą św. żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie żegnali przedstawiciele władz państwowych, instytucji kultury, a także rodzina i przyjaciele. Pogrzeb miał charakter państwowy z ceremoniałem wojskowym.

Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz powiedział w homilii, że prof. Zbigniew Wawer "nie był zwykłym muzealnikiem i historykiem, był pasjonatem, przybliżającym Polakom dokonania żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie".

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. "Pogrążeni w smutku, żegnamy dzisiaj prof. Zbigniewa Wawra. Wybitnego historyka i muzealnika, zasłużonego dla Rzeczypospolitej badacza wojskowości, zaangażowanego patriotę, ale też po prostu dobrego, prawego i serdecznego człowieka" - napisał prezydent w liście odczytanym przez szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak–Bandych.

Prezydent podkreślił, że "Polska przedwcześnie straciła wielkiego popularyzatora swojej historii i kultury". "Prof. Zbigniew Wawer jak mało kto potrafił łączyć przeszłość ze współczesnością. Niezależnie, czy czynił to na kartach książek, czy na taśmie filmowej, czy wreszcie w kierowanych przez siebie muzeach – przekazywał wiedzę o dawnych wydarzeniach, nie tylko umiejętnie prezentując fakty, lecz także przywracając pamięć o uczestniczących w nich ludziach z krwi i kości, zaglądając w ich dusze, serca i myśli" - zaznaczył.

Dodał, że "ciężka choroba i przedwczesna śmierć przerwały pracę pana profesora, jednak miliony Polaków – czytelników, widzów i zwiedzających muzea – na zawsze zachowają w pamięci jego zasługi".

Podczas ceremonii prof. Zbigniew Wawer został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że "patrząc na życie i pracę prof. Zbigniewa Wawra nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, że zasłużył on na pamięć najlepszą".

Przyznał, że głęboko wierzył, iż "panu profesorowi uda się wyjść zwycięsko z tej straszliwej choroby i przez kolejne lata będzie dalej kierował warszawskimi Łazienkami zapewniając – nie tylko przecież warszawskiej publiczności, bo Łazienki to coś więcej niż tylko Warszawa, może i więcej niż Polska – kulturalne wrażenia najwyższej próby".

Pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie pożegnali dyrektora

Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie wspominała, że "podczas jednej z ostatnich rozmów pan prof. Zbigniew Wawer powiedział: „warto żyć, bo życie jest piękne”. I takie przesłanie pozostawił nasz pan dyrektor".

"Dziś wśród słów żegnających pana dyrektora przez pracowników można najczęściej usłyszeć: „był profesorem, był dyrektorem, ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem”. I rzeczywiście widzieliśmy i czuliśmy to każdego dnia. Kiedy wchodził każdemu podał rękę, pytał co słychać u naszych dzieci, bliskich, był tym szczerze zainteresowany. Wspierał nas, troszczył się o nas, chronił nas. Miał wybitnie szeroką wiedzę z historii, w tym szczególnie z historii wojskowości, a z nami często dzielił się anegdotami z tej dziedziny. Pokazywał nam, że warto być pasjonatem tego, czym zajmujemy się na co dzień. Pokazywał, że warto być patriotą, że trzeba być patriotą" - zaznaczyła Otmianowska.

Zbigniewa Wawra w imieniu rodziny pożegnał jego brat Andrzej. "Zbyszek był dobrym człowiekiem, a dobro przyciąga zawsze dobro. Z tego miejsca w imieniu nas, rodziny, ale przede wszystkim w imieniu Zbyszka, bo niewątpliwie wierzę w to, że Zbyszek chciałby państwu podziękować za to wielkie dobro, które mu przekazywaliście w czynach, słowach, myślach, modlitwie, dobrej energii. Dzięki wam, zwłaszcza w ostatnim okresie Zbyszek mógł żyć, pracować, był po prostu z nami" - mówił wzruszony brat zmarłego.

Prof. Zbigniew Wawer spoczął na Powązkach Wojskowych

Po mszy świętej odbyła się ceremonia pogrzebowa. Prof. Zbigniew Wawer spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jego grób utonął w kwiatach.

Kim był Zbigniew Wawer?

Zbigniew Wawer był muzealnikiem i historykiem wojskowości - wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Od października 2011 r. był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od marca 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a od 2018 r. objął stanowisko dyrektora tej instytucji.

Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.