Program „80 plus” w Warszawie. To nie kolejne świadczenie dla seniorów. „Udało się zaoszczędzić aż 30 mln zł”

- Zdaję sobie sprawę, że hasło „80 plus” słabo kojarzy się z drogami, ale pokazuje skalę zaplanowanych na ten rok prac na drogach, które ze zrozumiałych względów przeprowadzane będą głównie latem i fakt, że pozycji na tej liście przybywa - mówi dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

W weekend drogowcy frezowali w czterech rejonach miasta – wyrównali nawierzchnię na Bora-Komorowskiego, Kasprzaka, Kościuszkowców i Pułkowej.

Praca wre także na Marszałkowskiej i placu Bankowym. Przy ratuszu wymianę rozjazdów kończą Tramwaje Warszawskie. - Od poniedziałku przez około dwa tygodnie ruch kołowy na ul. Marszałkowskiej w stronę pl. Konstytucji - na odcinku od Świętokrzyskiej do ul. Widok - będzie się odbywał po torowisku tramwajowym – informują. A drogowcy korzystają z zamknięcia torowiska i szykują się do zwężania Marszałkowskiej z sześciu pasów do czterech.

Te duże projekty były już zaplanowane na ten rok. Ale ZDM podał właśnie sporą listę dodatkowych remontów, które można będzie wykonać dzięki temu, że praktycznie każdy przetarg w tym roku kończył się wyborem oferty tańszej niż przewidywały szacunki urzędników. Rynek inwestycyjny w Polsce skurczył się tak, że duże firmy walczą o kontrakty nawet na niewielkich ulicach.

- Wykonawcy międzynarodowi jak Strabag, Skanska czy Balzola, zainteresowani są mniejszymi robotami. To dla nas dobry czas i korzystamy z tego ogłaszając kolejne postępowania – zwraca uwagę wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina.

Oprócz frezowań dotyczą one budowy brakujących fragmentów dróg rowerowych (np. na Ciszewskiego czy Powstańców Śląskich), przejazdów czy remontów istniejących odcinków. A w 17 lokalizacjach będą toczyły się prace związane z budową lub naprawą chodników (Przyczółek Grochowski, Dolina Służewiecka, Żwirki i Wigury).

Na stronie zdm.waw.pl drogowcy przygotowali interaktywną mapę, na której oznaczone zostały wszystkie zdania planowane na lato 2025.