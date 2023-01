32-latek zwiewał przed policją. Wskoczył do stawu, by zmylić funkcjonariuszy

i Autor: FACEBOOK & UNSPLASH Pruszków. Groteskowa ucieczka pijanego kierowcy. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrył się w stawie

PIJANY W SZTOK

We wtorek (17 stycznia), tuż przed północą, pruszkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kompletnie pijanym kierowcy. Mężczyzna próbował uciekać przed funkcjonariuszami. W trakcie swojej ucieczki uderzył w barierki, lampę i wjechał do pruszkowskiego parku. Wybiegł z pojazdu i wskoczył do stawu, by zmylić funkcjonariuszy. Pościg, na nieszczęście zatrzymanego, zakończył się jego aresztowaniem.