Przebudowa "warszawskiego tetrisa" na Ochocie. Koniec drogowego koszmaru

Problematyczne skrzyżowanie Grójeckiej, Wawelskiej i Kopińskiej

Skrzyżowanie ulic Grójeckiej, Wawelskiej i Kopińskiej to jeden z najważniejszych i najbardziej obciążonych ruchem węzłów drogowych w stolicy. Przecinają się tam tory tramwajowe, buspasy oraz ogromna liczba samochodów. Jakakolwiek awaria świateł natychmiast wywołuje komunikacyjny chaos. Poruszanie się po tym obszarze w takich warunkach przypomina karkołomną próbę dopasowania do siebie klocków w grze Tetris.

Przez wiele lat w tym rejonie prowadzono wyłącznie doraźne prace konserwacyjne, co wynikało z konieczności zsynchronizowania działań z planowaną budową trasy tramwajowej na Dworzec Zachodni. Ta sytuacja dobiegnie jednak końca w nadchodzącym roku.

Nowe rozwiązania na skrzyżowaniu Grójeckiej i Wawelskiej

Celem nowo ogłoszonego postępowania przetargowego jest znalezienie firmy, która w czasie 360 dni od momentu zawarcia kontraktu przygotuje kompleksowy projekt modernizacji. Fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na jesień 2027 roku lub początek 2028 roku. Najważniejszym elementem nowej organizacji ruchu będzie stworzenie bezkolizyjnych lewoskrętów, co ma drastycznie podnieść poziom bezpieczeństwa i płynność tego manewru. Projekt zakłada również wytyczenie pełnej infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu, z dowiązaniem do ścieżek na ulicach: Mochnackiego, Kaliskiej, Pasteura i Radomskiej. Utrzymany zostanie również dotychczasowy buspas na ulicy Grójeckiej, prowadzący w stronę Śródmieścia.

Zmiany na Grójeckiej i w rejonie placu Narutowicza

Planowana inwestycja wykracza poza obręb samego skrzyżowania i obejmie także fragment ulicy Grójeckiej, ciągnący się do placu Narutowicza. Zlikwidowana zostanie obecna zawrotka w południowej części placu, ponieważ przecinanie w tym miejscu torów tramwajowych jest niebezpieczne. Zamiast niej powstanie nowe przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe przejście w tym rejonie uzyskało zaledwie 2 punkty na 5 w audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co dobitnie świadczy o konieczności jego przebudowy.

Efektem tych modyfikacji będzie powstanie nowego skrzyżowania ulic Grójeckiej i Mochnackiego. Kierowcy jadący od centrum zyskają tam możliwość zawracania oraz skrętu w lewo w ulicę Mochnackiego. Oprócz tego zaplanowano nową zebrę, która ułatwi pasażerom dotarcie na peron tramwajowy w kierunku Włoch. Co ciekawe, zmiany w tym rejonie ogłoszono tuż po komunikacie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, który zapowiedział przystąpienie do odświeżenia samego placu Narutowicza, gdzie wyremontowane zostaną chodniki i posadzona nowa zieleń.