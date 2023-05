Przejazdy rolkarzy i motocyklistów zablokują Warszawę. Kolejne dni pod znakiem gigantycznych utrudnień!

Rolkarze jadą na Pragę. Gigantyczne utrudnienia na dwóch mostach w Warszawie

Czwartkowy Nightskating rozpocznie się tradycyjne o godzinie 20:30 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Rolkarze przejadą mostem Poniatowskiego na Pragę i wrócą na Krakowskie Przedmieście mostem Gdańskim. 20-kilometrowa trasa została zaplanowana – jak to określili organizatorzy – na 2. poziomie trudności. Uczestnicy wydarzenia muszą nie tylko umieć sprawnie poruszać się i hamować, ale powinni się także spodziewać przeszkód takich jak torowiska czy większe wzniesienia.

Szczegółowa trasa rolkarzy: Pomnik Mikołaja Kopernika – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – most Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – rondo Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie – rondo Starzyńskiego – most Gdański – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – aleja Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście.

Wydarzenie zakończy się w okolicach godziny 23:30. Rolkarzy na trasie będzie zabezpieczać policja. Na trasie przejazdu mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu.

Juwenalia na lotnisku Bemowo. Niektóre autobusy zmienią swoje trasy

W piątkowy i sobotni wieczór, 19 i 20 maja, na bemowskim lotnisku studenci kilku warszawskich uczelni organizują Juwenalia. Podczas przygotowań i koncertów, w sąsiedztwie imprezy zmieni się organizacja ruchu drogowego, a autobusy linii 122, 171, 201, 220, N01 i N43 będą kierowane na trasy objazdowe. Bezpośrednio po zakończeniu imprezy miasto uruchomi autobusy dowożące do stacji metra Bemowo.

Autobusy będą jeździły w godz. 0.30 – 2.30 a ich odjazdy będą dostosowane do aktualnej frekwencji.

Przejazd motocyklistów w centrum stolicy. Utrudnienia w niedzielę, 21 maja

Niedziela, 21 maja, charytatywna parada motocyklistów The Distinguished Gentleman's Ride odbędzie się między 12:00 a 16:00 na ulicach Śródmieścia. Uczestnicy przejazdu będą elegancko ubrani. Wydarzenie połączone jest ze zbiórką datków na walkę z rakiem prostaty.

Uczestnicy parady zbiorą się w niedzielę o godzinie 12:00 na Wisłostradzie na wysokości Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty. Stąd wyruszą na trasę przebiegająca ulicami: Solec – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – most Poniatowskiego – al. Waszyngtona – most Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Jaracza – Solec – Ludna – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – Piękna – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska – Szwoleżerów – Agrykola. Przejazd zakończy się na okrągłym placu przed wejściem do Łazienek Królewskich.

Ruch uliczny na trasie przejazdu może być czasowo wstrzymywany.