Przejechał samego siebie. Ze szpitala trafił do aresztu. „Odpowie przed sądem"

POMYLIŁ BIEGI!

Przejechał samego siebie. Ze szpitala trafił do aresztu. „Odpowie przed sądem”

Policjanci, którzy brali udział w niedzielnej interwencji (12 listopada), zastanawiali się, jak to jest możliwe?! – Wysiadając z pojazdu włączył wsteczny bieg i przejechał po własnej stopie – przekazała sierż. szt. Monika Jakubowska. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był kompletnie pijany. Najpierw trafił do szpitala, skąd został przetransportowany do aresztu.