Dziś to popularne imię dla dziewczynek. Dawniej uchodziło za pogańskie

W ostatnim czasie jedna z czytelniczek portalu edziecko.pl podzieliła się swoją historią dotyczącą imienia, która może was zaskoczyć. Okazuje się, że rodzice kobiety nadali jej na imię Maja, które wówczas nie było tak popularne jak dziś, lecz nie było także żadną nowością. Mimo to, wiele osób uważało, że to niebywale oryginalna decyzja. Co ciekawe, po czasie okazało się jednak, że decyzja była nie tylko oryginalna, ale również nieco problematyczna.

Pierwsze komplikacje pojawiły się podczas chrztu w kościele, bowiem wówczas ksiądz stwierdził, że zmieni imię dziecku. Według duchowego Maja było imieniem zbyt pogańskim, więc w akcie chrztu po dziś dzień kobieta ma wpisane imię Marianna.

Oficjalnie nie jestem ochrzczona, bo Maja to pogańskie imię według księdza, a w mojej rodzinie nie ma tradycji nadawania dzieciom drugiego imienia. W akcie chrztu mam Marianna – relacjonowała kobieta, edziecko.pl.

To jednak nie koniec! Pani Maja w młodym wieku miała również problemy w szkole ze względu na swoje imię.

Miałam Maria zamiast Maja w karcie rowerowej. […] Pamiętam jak prawie całą podstawówkę, mój tata latał do szkoły, by mi przepisywali świadectwa, bo uparcie co roku nauczycielka wpisywała Maria, bo według niej Maja nie istniało - relacjonowała.

Bez wątpienia takie sytuacje dziś wręcz nie mogłyby mieć miejsca, m.in. z tego względu, że imię Maja jest współcześnie bardzo popularne! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Znaczenie i popularność imienia Maja. Te statystyki mówią same za siebie!

Maja to dziś bardzo popularne imię w naszym kraju. W 2023 roku nadano je aż 4461 dziewczynkom, więc to naprawdę wysoki wynik! Rodzice doceniają fakt, iż imię jest bardzo uniwersalne i łatwe do wymówienia w różnych językach. Oczywiście wiele osób zwraca także uwagę na znaczenie, które również jest przyjemne oraz pozytywnie nacechowane.

Maja bowiem to osoba odważna, silna i przygotowana do wyzwań. Kobiety o tym imieniu twardo stąpają po ziemi i nie boją się ryzyka. Maja jest również osobą z wyjątkową intuicją, dzięki której niemalże zawsze wie, co zrobić w danej sytuacji.