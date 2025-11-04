Przywitaj Nowy Rok z teatralną werwą w Teatrze Capitol

Nowy Rok w Capitolu to zarówno spektakle zabarwione humorem i emocjami, jak też wyśmienite kolacje, zmysłowe show i tańce do rana. Sylwester w warszawskim teatrze to propozycja dla tych, którzy chcą przywitać nowy rok z klasą, energią i teatralnym rozmachem!

Teatr i tańce do bladego świtu

W tym roku repertuar Teatru Capitol łączy świetne spektakle z szampańskim klimatem – tu każdy znajdzie coś dla siebie. W środę 31 grudnia na Dużej Scenie na widzów czeka farsa „Genialny pomysł”. Zagrają w niej: Wojciech Brzeziński, Paulina Holtz, Piotr Grabowski i Joanna Jeżewska. W cenie biletu przewidziany jest welcome drink, a po spektaklu noworoczne życzenia widowni złożą sami aktorzy. Po spektaklu o godz. 21 teatr zmieni się w klubową przestrzeń, gdzie z DJ MALE zadba o najgorętsze rytmy. Rozbrzmiewać będą hity współczesnej muzyki, przy których nogi same rwą się do tańca. Goście będą mieli otwarty bar aż do godz. 5, dostępne będą też przekąski. Chętni będą mogli zarezerwować miejsca siedzące w loży z zestawem finger food. Pamiątkowe zdjęcia z szalonej sylwestrowej nocy będzie można zrobić w video budce 360.

Humor, szczypta pikanterii i wielkie emocje

Na Scenie Mniejszej o godz. 17. i 21. Widzowie będą się bawić przy komedii obyczajowej „Pół żartem…” z Olafem Lubaszenką, Polą Gonciarz, Jasperem Sołtysiewiczem, Justyną Jeleń i Kubą Dmochowskim. Każdy gość otrzyma powitalnego drinka oraz noworoczne życzenia od obsady. Po zakończeniu późniejszego spektaklu wciąż będzie można korzystać z baru - do północy. Z kolei na Scenie Amfiteatr o godz. 21.30 w ramach cyklu Capitol by Night zostanie przedstawiony pikantny spektakl „Seks, siano i sekrety” z butelką prosecco Bottega Gold dla każdego widza.

Burleska w stylu Hollywood przy Foksal 11

Teatr Capitol przygotował też wyjątkowe wydarzenie na Scenie Foksal 11. O godz. 20. rozpocznie się show & dining „Burleska – Złote Hollywood” w wykonaniu: Kate Rex, Pony Boy i Miss Mistress. Ale najpierw kolacja z trzech dań (do wyboru wersja wegetariańska i mięsna). Po widowisku, o północy goście wzniosą toast noworoczny, a na stołach pojawią się przekąski. Następnie rozpocznie się zabawa taneczna z Dj-em i otwartym barem (do godz. 4.). Niezależnie od wyboru sceny, każdy widz może liczyć na emocjonujący wieczór! Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź szczegółowe informacje na stronie https://teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/. Przywitaj Nowy Rok w Teatrze Capitol i baw się szampańsko! Rezerwacja biletów na https://teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/.