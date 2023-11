Rafał Trzaskowski wyprowadza się z Warszawy?! Nietypowy strój. Nagranie podbija sieć

Nagranie z Rafałem Trzaskowskim podbija sieć

W sieci pojawiło się wyjątkowe nagranie. Udostępnił je również w mediach społecznościowych prezydent Warszawy. Nic dziwnego - Rafał Trzaskowski w nim występuje! I to zdecydowanie, nie jako włodarz stolicy.

Oglądając minutowy spot, możemy dostrzec Rafała Trzaskowskiego u boku aktora Michała Żebrowskiego. Panowie nie ukrywają, że od lat się przyjaźnią. Zdziwić może jednak fakt, że stoją oni w "roboczych ubraniach" przy busie przeznaczonym do pomocy w przeprowadzkach! Nie oznacza to jednak, że prezydent Warszawy zamierza opuścić miasto.

Rafał Trzaskowski w krótkim nagraniu wcielił się w rolę pana od przeprowadzek w szczytnym celu.

Weź dzień na U!

Spot Fundacji Rak’n’Roll zachęca do badań profilaktycznych. Tym rzem skierowany jest głównie do mężczyzn. "Tegoroczną edycję Dnia na U kierujemy w szczególności do mężczyzn, którzy potwierdzają swoje zdrowie w badaniach zdecydowanie rzadziej niż kobiety. Regularne badania profilaktyczne są formą dbania o siebie tak naturalną, jak trening na siłowni, barber czy odpowiednia dieta" - tłumaczą organizatorzy.

Oprócz Rafała Trzaskowskiego i Michała Żebrowskiego w spocie promującym Dzień na U wzięli udział również m.in. Krzysztof Zalewski, Oliwier Janiak i Mateusz Damięcki. Warto też dodać, że Prezydent Warszawy objął akcję Patronatem Honorowym.

Rafał Trzaskowski daje wolne pracownikom

W mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski zaapelował do swoich pracowników, by wzięli dzień wolny od pracy i wykorzystali go na badania profilaktyczne.

"Panowie, czas również na nas! Zróbcie coś dla siebie, weźcie Dzień na U i potwierdźcie swoje zdrowie!" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) prezydent Warszawy. "Skoro nawet Stańczyk ruszył się z obrazu i dotarł na badania, to znaczy, że każdy z nas może to zrobić. I żeby Wam to ułatwić (teraz już nie będzie wymówek) Ratusz @warszawa kolejny raz przystępuje do akcji. Od dziś do końca roku możecie poprosić o godziny wolne na badania. Zachęcam wszystkie pracowniczki i pracowników! To ważne dla Was i Waszych bliskich, a także dla mnie - Waszego pracodawcy" - dodał.

Panowie, czas również na nas❗Zróbcie coś dla siebie, weźcie Dzień na U i potwierdźcie swoje zdrowie!💪 Dzień na U to święto każdej i każdego z nas, więc nieważne jakie mamy stanowiska, gdzie pracujemy i jak bardzo w ciągu dnia jesteśmy zajęci. Skoro jest czas na siłownię,… pic.twitter.com/finficOmv3— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 8, 2023