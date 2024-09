To imię nosi tylko jedna osoba w Polsce! Choć jest krótkie i łatwe do zapamiętania, mało kto o nim słyszał

Pościg na Bemowie. Kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli i staranował radiowóz

Opadły nam szczęki, gdy zobaczyliśmy, kto wsiadł do autobusu w Warszawie! "W makijażu jak osiemnastka"

18-latka urodziła w hostelu, dziecko wyrzuciła do śmietnika. Szokujące wyjaśnienia! Usłyszała zarzuty

Najlepszy kraj na jesień życia dla emerytów. To państwo jest rajem dla seniorów

W Polsce jest ponad 6,5 mln emerytów, więc to znaczny odsetek społeczeństwa. Zazwyczaj są to osoby po 60 roku życia, które nie muszą już pracować i korzystają z życia. Niektórzy po prostu zajmują się domem, ogrodem czy wnukami, a inni wybywają na wycieczki zagraniczne, które przed emeryturą były jedynie marzeniem.

Okazuje się, że są na świecie pewne miejsca, wręcz stworzone dla seniorów. U.S. News&World Report stworzył ranking państw najlepszych dla emerytów. Pod uwagę brane były takie aspekty jak ceny, środowisko podatkowe, klimat, otoczenie oraz dobrze rozwinięty system publicznej opieki zdrowotnej. Kto więc znalazł się na pierwszym miejscu?

Tegoroczne podium nie zaskoczyło, bowiem zwycięzcą została Szwajcaria, które także rok temu uznana była za najlepszy kraj dla emerytów. Ankietowani nadal uważają, że właśnie tam najlepiej działa system opieki zdrowotnej oraz jest to miejsce, które jako jedno z niewielu świetnie wypada pod względem poszanowania praw własności i przepisów podatkowych.

Jeśli jednak Szwajcaria nie do końca przemawia do twoich planów podróżniczych, w naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz ranking aż 10 państw najlepszych dla emerytów, zachęcamy do sprawdzenia i być może zaplanowania wycieczki życia!

Seniorze, tych miejsc lepiej unikaj! To najgorsze kraje dla emerytów

Wiemy już, jakie państwa uznawane są za najlepsze dla emerytów, warto jednak być także świadomym, które kraje znalazły się na samym dole listy. Zestawienie obejmowało aż 89 pozycji - na ostatnim miejscu znalazł się Iran, a tuż przed nim pojawiła się Rosja. Daleko w tyle w rankingu znajdziemy również takie państwa jak Białoruś, Liban, Ukraina, Uzbekistan, Jordania, Algieria, Azerbejdżan, Zimbabwe oraz Kamerun.