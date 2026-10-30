Ranking Uczelni 2026 już dostępny. Wybrano najlepsze szkoły wyższe w Polsce

Ranking Uczelni 2026 od WaszaEdukacja.pl wskazuje najlepsze szkoły wyższe

Decyzja o wyborze studiów należy do najbardziej przełomowych momentów w życiu wielu młodych osób. Kandydaci analizują nie tylko ofertę samych kierunków, lecz także renomę danej szkoły, standardy dydaktyczne oraz szanse na zdobycie dobrze opłacanego zawodu po odebraniu dyplomu. Z tego powodu coroczne zestawienia oceniające placówki akademickie cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród samych maturzystów, jak i ich opiekunów.

W najnowszym Rankingu Uczelni 2026 przygotowanym przez serwis WaszaEdukacja.pl sklasyfikowano w sumie 172 szkoły wyższe. Autorzy zestawienia oparli swoją analizę na 25 różnych kryteriach, które obejmowały między innymi losy zawodowe absolwentów, osiągnięcia badawcze, poziom kadry dydaktycznej, standardy nauczania oraz otwartość na świat. Na tej podstawie wyłoniono najlepsze uczelnie w kraju. Pełne zestawienie zamieszczamy w galerii poniżej, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 najlepszych uczelni w Polsce w 2026 roku

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Kryteria oceny w Rankingu Uczelni 2026. Co brano pod uwagę?

Twórcy zestawienia uznali za najważniejsze dwa obszary, czyli przyszłą karierę absolwentów oraz osiągnięcia naukowe, przyznając im po 25 proc. wagi. Następne 15 proc. w końcowej ocenie stanowiły preferencje samych kandydatów, a identyczną wartość przypisano warunkom nauki oraz jakości kadry. Poza tym na ostateczny wynik wpłynęły także poziom kształcenia, umiędzynarodowienie placówki oraz jej zagraniczny prestiż.

Dodatkowa rekrutacja na studia 2026/2027. Gdzie trwają jeszcze zapisy?

Choć niewielu kandydatów zdaje sobie z tego sprawę, wciąż istnieje szansa na rozpoczęcie nauki na polskich uczelniach, jednak lista wolnych kierunków mocno się już skurczyła. Wybrane szkoły wyższe prowadzą właśnie dodatkowy nabór na rok akademicki 2026/2027, a w niektórych miejscach dokumenty można składać aż do ostatnich dni października. Przykładem placówki wciąż czekającej na chętnych jest Politechnika Koszalińska, gdzie przyjmowanie zgłoszeń wydłużono aż do 2 listopada.