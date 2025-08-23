Ranny krogulec na Woli. Drapieżnik rozbił się o budynek! Interwencja Ekopatrolu

Na warszawskiej Woli doszło do niecodziennego zdarzenia. Krogulec, ptak drapieżny, zderzył się z budynkiem i potrzebował pomocy. Dzięki szybkiej interwencji Ekopatrolu, ranny ptak trafił pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu.

Ranny krogulec na Woli. Jak przebiegała akcja ratunkowa?

We wtorek, 12 sierpnia, Ekopatrol otrzymał zgłoszenie o rannym ptaku na Woli. Zaniepokojony mieszkaniec poinformował, że ptak nie przypomina gołębia ani wrony. Był większy, miał charakterystyczny zakrzywiony dziób i ostre szpony. Co najważniejsze, nie był w stanie odlecieć.

„Po przybyciu na miejsce, na ulicę Towarową, funkcjonariusze Ekopatrolu zlokalizowali średniej wielkości krogulca” – relacjonuje rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – „Okazało się, że ptak doznał kontuzji skrzydła i nogi, prawdopodobnie w wyniku uderzenia w budynek”.

Strażnicy miejscy, zachowując szczególną ostrożność, odłowili rannego drapieżnika i umieścili go w specjalnym transporterze. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, ptak został przewieziony do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. Tam, pod opieką doświadczonych specjalistów, otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

„Mamy nadzieję, że krogulec szybko powróci do zdrowia i będzie mógł wrócić do naturalnego środowiska” – dodaje rzecznik.

Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu

Krogulec zwyczajny. Co to za ptak?

Krogulec zwyczajny (Accipiter nisus) to średniej wielkości ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych. Jest najliczniejszym przedstawicielem rzędu szponiastych w Eurazji. Zamieszkuje Europę zachodnią, północną, środkową i wschodnią Azję oraz północno-zachodnią Afrykę. W Polsce jest drugim (po myszołowie) pod względem liczebności dziennym ptakiem drapieżnym. Występuje na terenie całego kraju, ale najliczniej w rozległych kompleksach leśnych we wschodniej części Polski.

Ten drapieżnik charakteryzuje się smukłą sylwetką, krótkimi, zaokrąglonymi skrzydłami i długim ogonem, co ułatwia mu manewrowanie w gęstych zaroślach. Poluje głównie na mniejsze ptaki, zaskakując je w locie.

