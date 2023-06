Robert Gawliński zaprasza na Białołękę. Wilki, Grubson, Kuba Badach na wielkim święcie dzielnicy

Białołęka święto dzielnicy będzie obchodzić hucznie przez trzy dni – od piątku do niedzieli. Dni Białołęki 2023 to zabawy integracyjne, koncerty topowych gwiazd, animacje i improwizacje, brazylijski sambodrom oraz food trucki. A to tylko niektóre z atrakcji. Różnorodność artystyczna zadowoli na pewno fanów różnych stylów muzycznych. - W całej naszej wspólnej zabawie chodzi o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie i dobrze się czuł. Zapraszamy na Białołękę wszystkich warszawiaków – mówi burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca.

Dni Białołęki 2023 odbędą się 16-18 czerwca w Parku Picassa i Parku Henrykowskim. Piknik w piątek rozpocznie się o godz. 15, w sobotę – od godz. 10 a w niedzielę od godz. 11. Gwiazdami wieczoru w kolejne dni będą Kuba Badach oraz Wilki (16 czerwca), gwiazdor rapu Grubson (17 czerwca) i autor hitu „Chomiczówka” Sidney Polak (18 czerwca). - My będziemy w Parku Picassa, bądźcie i wy! - zachęca warszawiaków Robert Gawliński. - Widzimy się też w niedzielę w Parku Henrykowskim! - dodaje Sidney Polak.

Szczegółowy program trzydniowego święta dzielnicy Białołęka można obejrzeć na facebooku i na stronie urzędu dzielnicy.