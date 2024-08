Mężczyzna bez koszulki zaatakował kobietę w centrum Warszawy. Wstrząsająca relacja dziewczyny! Powalił ją na ziemię i ciągnął za nogi

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Młoda kobieta zaatakowana w centrum Warszawy

W Warszawie doszło do kolejnego ataku na kobietę - do sieci trafiło nagranie jak z horroru. Widać na nim mężczyznę bez koszulki, który napastuje młodą dziewczynę na przejściu dla pieszych. Namawia, by gdzieś z nim poszła i pomimo wyraźnych protestów usiłuje obłapiać. Im bardziej ona się opiera, tym on gwałtowniej napiera. Jest jak w amoku. "Przestań za mną iść!" - dziewczyna cedzi przez zęby, a on ją przedrzeźnia. W końcu rzuca się z rękami i przewraca ją na ziemię. W tle słychać przeraźliwy krzyk i wołanie: "Proszę, pomocy!". Nagranie się urywa.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem. Jak relacjonuje Nina, autorka nagrania, po wyjściu z pracy oczekiwała na taksówkę. Chciała tylko bezpiecznie wrócić do domu, a została zaatakowana. Jak pisze, żaden z przejeżdżających kierowców nie reagował. "Po moich krzykach o pomoc, wybiegli ochroniarze z budynku naprzeciwko krzycząc do niego, aby mnie puścił. Mężczyzna wtedy odpuścił i uciekł” - opisuje. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Patrol policji wysłuchał i... poszedł?

Nina przekazała, że sprawa została zgłoszona policji. Niestety, jak często zdarza się przy tego rodzaju napaściach, bardzo źle wspomina interwencję. Gdy usłyszała, że w tym przypadku niewiele można zrobić, poczuła się bezradna i porzucona.

„Policja przyjechała po jakimś czasie, spisała mnie i wysłuchała. Niestety nie byli zainteresowani obejrzeniem nagrania zaistniałej sytuacji. Policjanci zostawili mnie roztrzęsioną w miejscu zdarzenia, informując mnie, iż gdybym była chętna złożyć zawiadomienie powinnam udać się na policję w mojej dzielnicy. Kiedy próbowałam to zrobić, dowiedziałam się, że według polskiego prawa nie uzyskam żadnej pomocy, ponieważ nie doszło do gwałtu, pobicia czy porwania. To pokazuje, jak w naszym kraju, dopóki nie rozleje się krew, wszystko jest okej” - pisze rozżalona.

Po publikacji nagrania w sieci Nina przekazała aktualizację. "Informuję, że w dniu dzisiejszym skontaktował się ze mną przedstawiciel policji przekazując prośbę bym stawiła się na komendzie w celu powtórnego przeanalizowania sprawy. Przekazał mi również informację, że sprawca został ujęty" - czytamy.

- Wszystko, co chciałam wyrazić poprzez ten filmik to apel, by nie być obojętnym na takie sytuacje, nie bać się udzielać pomocy oraz by nie zostawiać ludzi w takich sytuacjach. Byłam wystraszona i osamotniona - mówi "Super Expressowi".

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że zdają sobie sprawę z zaistniałej sytuacji. Oczekujemy na szczegółowy komunikat.

Przestroga dla innych

Nina wciąż jest roztrzęsiona. Pomimo strachu i wystawienia się na nieprzychylne komentarze zdecydowała się opublikować nagranie jako przestrogę. Dla kogo? Dla wszystkich, bo każdy może paść ofiarą takiego zdarzenia. Szczególnie narażone są jednak kobiety. Dziewczyna liczy, że sprawcy tego i innych ataków będą łapani i przestaną czuć się bezkarni.

„Tym postem chciałbym przestrzec wszystkich, że takie sytuacje dzieją się teraz w Polsce na porządku dziennym. Na szczęście nie skończyło się tragicznie tak jak mogło. Mam nadzieję, że doczekam się momentu w którym takie osoby zostaną ukarane i każda z nas będzie mogła bezpiecznie wrócić z pracy do domu. Uważajcie na siebie!” - apeluje poszkodowana.