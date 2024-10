Ruszyły zapisy na 34. Bieg Niepodległości. Tak Warszawa będzie świętować 11 listopada

CO SIĘ STAŁO?

Warszawa. Ruszyły zapisy na 34. edycję Biegu Niepodległości

Ruszyły zapisy na 34. edycję Biegu Niepodległości. W tym roku z okazji obchodów Święta Niepodległości uczestnicy będą mogli wystartować w biegu głównym na dystansie 10 km, nordic walking na dystansie 5 km, oraz w biegu dla młodzieży w wieku 10-14 lat na symbolicznym dystansie 1918 metrów. Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu stacjonarnie, przewidziana jest edycja wirtualna, co pozwala każdemu, niezależnie od miejsca pobytu, uczestniczyć w tej wyjątkowej inicjatywie.

Jak co roku, biegowi towarzyszyć będzie wyjątkowa oprawa – uczestnicy utworzą żywą, biało-czerwoną flagę, a marszałek Piłsudski w zabytkowej limuzynie oraz rekonstruktorzy wojskowi z okresu 1918 roku będą wprowadzać historyczny klimat wydarzenia.

Przed startem wszyscy uczestnicy wspólnie odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.

"Bieganiem pasjonuje się coraz więcej warszawianek i warszawiaków, jednak wiem, że wielu z nich czeka właśnie na ten wyjątkowy bieg – Bieg Niepodległości 11 listopada. Muszę przyznać, że widok biało-czerwonej flagi na starcie jest poruszający i bardzo się cieszę, że tysiące mieszkańców naszej stolicy właśnie w ten sposób manifestuje swój patriotyzm, na sportowo. Za wszystkich startujących trzymam kciuki, a niezdecydowanych gorąco zachęcam do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu" – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Bieg Niepodległości to tradycja

W zeszłym roku w biegu wzięło udział aż 14 tysięcy uczestników, a organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczna edycja przyciągnie jeszcze większą liczbę biegaczy, odzwierciedlając rosnącą popularność biegania w Polsce.

"To wyjątkowe święto będzie można uczcić w odpowiednim dla siebie momencie i miejscu. Zachęcamy wszystkich do biegu 11 listopada o godzinie 11:11, to będzie bardzo symboliczny moment" – mówi Magda Skrocka.

Zapisy na Bieg Niepodległości

Zapisy na bieg odbywają się online, a opłata startowa dla pierwszego tysiąca uczestników wynosi 70 PLN. Każdy uczestnik ma także możliwość zakupu koszulki technicznej. Organizatorami wydarzenia są Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundacja „Maraton Warszawski”.

Zapisy znajdują się pod tym linkiem.