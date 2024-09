Rzucił Niną o ziemię, dostał zarzut! Jest decyzja prokuratury po ataku na kobietę w centrum Warszawy

"Tym postem chciałbym przestrzec wszystkich, że takie sytuacje dzieją się teraz w Polsce na porządku dziennym. Na szczęście nie skończyło się tragicznie tak jak mogło. Mam nadzieję, że doczekam się momentu w którym takie osoby zostaną ukarane i każda z nas będzie mogła bezpiecznie wrócić z pracy do domu. Uważajcie na siebie!" - pisała.

- Wszystko, co chciałam wyrazić poprzez ten filmik to apel, by nie być obojętnym na takie sytuacje, nie bać się udzielać pomocy oraz by nie zostawiać ludzi w potrzebie. Byłam wystraszona i osamotniona - dodała w rozmowie z "Super Expressem".