Sauna, jacuzzi i lustrzane sufity. Sekretna willa milionera w Warszawie idzie pod młotek!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-22 12:03

Na warszawskim Ursusie znika kawałek historii! Okazała willa przy ul. Ryżowej 72, pełna luksusów i tajemnic, przechodzi do historii. Niegdyś symbol bogactwa i przepychu, dziś zamieniła się w ruinę, która wkrótce ustąpi miejsca nowoczesnym blokom, informuje Architektura-murator. Co kryją mury tej zapomnianej rezydencji i kto był jej właścicielem?

Super Express Google News
  • Na warszawskim Ursusie znika luksusowa willa, która była symbolem bogactwa i przepychu, a teraz ustąpi miejsca nowoczesnym blokom.
  • Rezydencja przy ul. Ryżowej 72, wyposażona w saunę, jacuzzi i lustrzane sufity, miała należeć do Leonarda Praśniewskiego, jednego z najbogatszych Polaków lat 90.
  • Willa, która popadła w ruinę, zostanie zastąpiona przez osiedle mieszkaniowe z 59 lokalami.

Warszawa, Ursus. Sekrety willi przy Ryżowej 72. Luksus w stylu amerykańskim

Na obrzeżach Warszawy, w cichej i spokojnej okolicy, wznosiła się trzykondygnacyjna willa w stylu amerykańskim. To był prawdziwy raj na ziemi! Mieszkańcy wspominają z ciekawością zasłaniające dom drzewa, potężną bramę i kamery monitoringu. Na terenie rezydencji znajdowały się m.in. sauna, jacuzzi, lustrzane sufity, prywatny basen, a nawet kort tenisowy.

Kim był tajemniczy właściciel? Ustalenia internautów

Użytkownicy serwisu X, jak prawdziwi detektywi, ustalili tożsamość dawnego właściciela willi. Dzięki zdjęciu w gazecie, na którym widoczny był charakterystyczny fragment ściany, udało się powiązać posiadłość z rodziną Praśniewskich. Głową rodziny był Leonard Praśniewski – w 1990 roku czwarty najbogatszy człowiek w Polsce!

Leonard Praśniewski był właścicielem firmy INTER-KIM oraz prywatnego banku Leonard w Zielonce. Jak donosił „Wprost” w 2005 roku, „można go spotkać na salonach” oraz „zasiada w pięcioosobowej radzie Semper Polonii”. Później jego nazwisko zniknęło z mediów, a willa popadła w ruinę. Dlaczego spotkał ją taki los? To pozostaje zagadką.

Niezwykła willa w Warszawie niszczeje. Ma wielką wartość historyczną

Polecany artykuł:

Dom Romualda Gutta na sprzedaż za rekordową kwotę! Ta willa w Warszawie to arch…

Nowe osiedle Ryżowa 72

Obecnie właścicielem działki jest DWE Group. Deweloper uzyskał już pozwolenia na rozbiórkę willi i budowę budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Prace rozbiórkowe ruszyły w połowie 2025 roku.

W miejscu willi powstanie nowoczesne osiedle z 5-piętrowymi blokami, w których znajdzie się 59 mieszkań o powierzchni od 43 do 113 m kw. Nie zabraknie również garażu podziemnego i lokali usługowych, informuje Architektura-murator.

Ursus się zmienia. Pożegnanie z historią

Ursus przechodzi prawdziwą metamorfozę. Dawne zakłady przemysłowe ustępują miejsca nowoczesnym osiedlom mieszkaniowym. Deweloperzy upodobali sobie tę lokalizację ze względu na bliskość centrum.

„Ryżowa 72 to wygodne miejsce do życia. W zasięgu 15 minut znajdziesz wszystko, co jest ważne na co dzień. Przedszkola, szkoły, przychodnia, siłownia, sklepy czy kawiarnia. W pobliżu znajduje się CH Skorosze i Factory Ursus” – zapewnia deweloper.

Polecany artykuł:

Nowy rekord w Polsce. Ultraluksusowa rezydencja na Żoliborzu sprzedana za 50 ml…
Opuszczona willa przy Ryżowej 72 w Warszawie
40 zdjęć
Sonda
Czy władze Warszawy dobrze gospodarują pustostanami na terenie miasta?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WILLA
URSUS
WARSZAWA
MILIONER