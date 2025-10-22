Sauna, jacuzzi i lustrzane sufity. Sekretna willa milionera w Warszawie idzie pod młotek!

Na warszawskim Ursusie znika luksusowa willa, która była symbolem bogactwa i przepychu, a teraz ustąpi miejsca nowoczesnym blokom.

Rezydencja przy ul. Ryżowej 72, wyposażona w saunę, jacuzzi i lustrzane sufity, miała należeć do Leonarda Praśniewskiego, jednego z najbogatszych Polaków lat 90.

Willa, która popadła w ruinę, zostanie zastąpiona przez osiedle mieszkaniowe z 59 lokalami.

Warszawa, Ursus. Sekrety willi przy Ryżowej 72. Luksus w stylu amerykańskim

Na obrzeżach Warszawy, w cichej i spokojnej okolicy, wznosiła się trzykondygnacyjna willa w stylu amerykańskim. To był prawdziwy raj na ziemi! Mieszkańcy wspominają z ciekawością zasłaniające dom drzewa, potężną bramę i kamery monitoringu. Na terenie rezydencji znajdowały się m.in. sauna, jacuzzi, lustrzane sufity, prywatny basen, a nawet kort tenisowy.

Kim był tajemniczy właściciel? Ustalenia internautów

Użytkownicy serwisu X, jak prawdziwi detektywi, ustalili tożsamość dawnego właściciela willi. Dzięki zdjęciu w gazecie, na którym widoczny był charakterystyczny fragment ściany, udało się powiązać posiadłość z rodziną Praśniewskich. Głową rodziny był Leonard Praśniewski – w 1990 roku czwarty najbogatszy człowiek w Polsce!

Leonard Praśniewski był właścicielem firmy INTER-KIM oraz prywatnego banku Leonard w Zielonce. Jak donosił „Wprost” w 2005 roku, „można go spotkać na salonach” oraz „zasiada w pięcioosobowej radzie Semper Polonii”. Później jego nazwisko zniknęło z mediów, a willa popadła w ruinę. Dlaczego spotkał ją taki los? To pozostaje zagadką.

Nowe osiedle Ryżowa 72

Obecnie właścicielem działki jest DWE Group. Deweloper uzyskał już pozwolenia na rozbiórkę willi i budowę budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Prace rozbiórkowe ruszyły w połowie 2025 roku.

W miejscu willi powstanie nowoczesne osiedle z 5-piętrowymi blokami, w których znajdzie się 59 mieszkań o powierzchni od 43 do 113 m kw. Nie zabraknie również garażu podziemnego i lokali usługowych, informuje Architektura-murator.

Ursus się zmienia. Pożegnanie z historią

Ursus przechodzi prawdziwą metamorfozę. Dawne zakłady przemysłowe ustępują miejsca nowoczesnym osiedlom mieszkaniowym. Deweloperzy upodobali sobie tę lokalizację ze względu na bliskość centrum.

„Ryżowa 72 to wygodne miejsce do życia. W zasięgu 15 minut znajdziesz wszystko, co jest ważne na co dzień. Przedszkola, szkoły, przychodnia, siłownia, sklepy czy kawiarnia. W pobliżu znajduje się CH Skorosze i Factory Ursus” – zapewnia deweloper.