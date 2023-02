Sekretarz miasta z zarzutami o 5 mln zł łapówki! Jest wniosek o areszt dla Włodzimierza Karpińskiego

Groza na Mokotowie. Zwłoki na dachu klatki schodowej. Tragedia, jak do tego doszło!? [AKTUALIZACJA]

Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu i były prezes spółki MPO jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano na początku lutego m.in. byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka. Sprawa dotyczy korupcyjnego układu, jaki miałby funkcjonować w związku z wartymi ok. 600 mln zł kontraktami na zagospodarowanie odpadów. Obaj zgadzają się na podanie nazwisk i wizerunków. Baniak i dwaj przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodziło m.in. o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów z warszawską spółką MPO. Baniak i Karpiński znali się z resortu skarbu. Pierwszy w latach 2011-2015 był podsekretarzem stanu, drugi w latach 2013- 2015 r. - szefem resortu w rządzie Donalda Tuska i częściowo – Ewy Kopacz. W 2019 r. Karpiński został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a od dwóch lat jako sekretarz miasta nadzoruje sprawy gospodarki odpadami w Warszawie.

W poniedziałek o poranku (27 lutego) do jego prywatnych nieruchomości weszli agenci CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Włodzimierza Karpińskiego w Puławach, skąd pochodzi. - Przeszukali siedem związanych z nim nieruchomości na terenie trzech województw. Zabezpieczali dokumenty i potencjalne dowody, które mogą pokazać jakieś nowe wątki w śledztwie – informował Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Włodzimierz Karpiński usłyszał zarzuty

Karpiński został jeszcze w poniedziałek przesłuchany przez śledczych z Katowic. Dzień później Prokuratura Krajowa ujawniła, czego dotyczą zarzuty wobec niego. Zarzut jest jeden, rozbudowany. - Ogłoszony Włodzimierzowi K. zarzut dotyczy żądania korzyści majątkowej w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych i przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie prawie 5 mln zł - przekazał wieczorem 28 lutego prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej. Poinformował, że Karpiński (mamy jego zgodę na podawanie pełnego nazwiska) nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. - Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania – dodaje prokurator. I zastrzegł, że na razie więcej szczegółów tej sprawy nie będzie.

Tymczasem warszawscy radni PiS złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Chcą, by prezydent Warszawy ustosunkował się do afery z zatrzymaniem jego bliskiego współpracownika. Prawdopodobnie sesja odbędzie się w piątek wieczorem. Zasadne są też pytania o to, czy Rafał Trzaskowski planuje odwołanie Włodzimierza Karpińskiego ze stanowiska sekretarza. Prezydent na razie w tej sprawie głosu nie zabrał.

- Nie znamy szczegółów. Sprawa nie dotyczy zadań realizowanych przez stołeczny samorząd, ani nie odnosi się do obowiązków służbowych pełnionych przez pracowników ratusza. Urząd miasta nie jest zatem właściwy do jej komentowania - przekazał nam rzecznik ratusza Jakub Leduchowski. I zaznaczył: - Normalnie pracujemy. Obowiązki sekretarza zostały rozdysponowane.