KOSZMAR!

Seniorka wpuściła do domu znajomą, a ona zgotowała jej piekło! Brutalna napaść

sz 9:05

W Wołominie (woj. mazowieckie) doszło do brutalnej napaści na 73-letnią kobietę. Seniorka wpuściła do swojego domu 42-letnią znajomą, która od jakiegoś czasu przychodziła do niej w odwiedziny. Mieszkanka Wołomina nie spodziewała się, że bliska osoba użyje podstępu i zgotuje jej piekło na ziemi.