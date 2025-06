Sensacja w Otwocku! Uciekł z aresztu i... poszedł do byłej! Co za historia!

W połowie czerwca 49-letni mieszkaniec Otwocka zbiegł z aresztu śledczego, gdzie odbywał karę za kradzież. Przez ten czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, jednak tęsknota za byłą konkubiną okazała się silniejsza.

W środę (25 czerwca) mężczyzna postanowił odwiedzić swoją byłą partnerkę. Nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, w stanie nietrzeźwości dobijał się do jej drzwi. Zaniepokojona kobieta wezwała policję.

Na miejsce szybko przybyli funkcjonariusze. Zatrzymany 49-latek od razu przyznał się, że uciekł z aresztu podczas przepustki. Policjanci potwierdzili te informacje w systemach policyjnych.

„Dwa tygodnie temu uciekłem z aresztu” – miał powiedzieć zatrzymany policjantom, cytowany przez podkom. Patryka Domareckiego z otwockiej policji.

„Ostatni rok był prawdziwym horrorem". 51-letni Robert groził sąsiadce bronią. Agresor uciekł z Warszawy do Legionowa

Otwock: Dodatkowe kłopoty uciekiniera

Mężczyzna jeszcze tego samego dnia wrócił do aresztu, aby dokończyć odbywanie zasądzonej kary. Na tym jednak nie koniec jego problemów. Teraz 49-latkowi grożą dodatkowe dwa lata pozbawienia wolności za bezprawne samouwolnienie.

