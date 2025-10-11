Seryjni mordercy z Mazowsza. To przez nich na mogiłach płoną setki zniczy

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-11 14:04

Artur K. (47 l.) zabił swoją ukochaną, a gdy wyszedł na przepustkę z więzienia, odebrał życie swojej nowej partnerce i jej synkowi. Mariusz B. (44 l.) udusił księdza, tancerza i rodzinę swojej kochanki. Michał P. (43 l.) i Taras H. (33 l.) udając hydraulików, wchodzili do mieszkań i mordowali staruszki. Rafał J. (27 l.) polował na swoje ofiary i mordował je młotkiem. Ci zbrodniarze z Mazowsza zostawili za sobą szlak łez.

Seryjni mordercy z Mazowsza. To przez nich na mogiłach płoną setki zniczy

W ostatnich latach Warszawą i województwem mazowieckim wstrząsnęła seria brutalnych zabójstw, które ujawniły skalę przemocy i okrucieństwa. W lutym tego roku Warszawę sparaliżowała fala morderstw seniorek – trzy kobiety zostały uduszone, a czwarta zmarła wskutek stresu podczas rabunku. Odpowiedzialni za zbrodnie mieli być 43-letni Michał P. i 33-letni Taras H. Prokuratura bada, czy duet działał również w innych częściach kraju.

Wstrząs wywołała też tragedia przy ul. Nowowiejskiej, gdzie 47-letni Artur K. udusił narzeczoną Monikę i jej 3-letniego synka Oskara. Mężczyzna, znany jako „dusiciel z Nowowiejskiej”, odsiaduje dożywocie. Kolejny sprawca, Mariusz B. (42 l.), w wyniku chorobliwej zazdrości i miłosnego trójkąta zamordował cztery osoby. Choć od zbrodni minęło kilkanaście lat, dopiero niedawno zapadł prawomocny wyrok skazujący go na dożywotnie więzienie. Ciał ofiar nigdy nie odnaleziono.

Z kolei Rafał J. (27 l.) z Kowies młotkiem zabił dwie osoby i usiłował pozbawić życia trzy kolejne. Twierdził, że był prześladowany przez agentów CBŚ. Biegli orzekli u niego schizofrenię paranoidalną, lecz sprzeczne opinie spowodowały konieczność wydania trzeciej ekspertyzy psychiatrycznej.

Te zbrodnie, różne w motywach i okolicznościach, łączy jedno – pokazują, jak cienka bywa granica między człowieczeństwem a brutalnością oraz jak trudne zadanie stoi przed wymiarem sprawiedliwości w obliczu najcięższych przestępstw. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii:

Polecany artykuł:

Artur K. odsiaduje dożywocie za uduszenie Moniki i Oskarka. Przekonywał sąd, że…
Seryjny zabójca zatrzymany. Mordował kobiety z zimną krwią dla pieniędzy
Seryjni mordercy
31 zdjęć

Polecany artykuł:

Proces o zabójstwo na Nowym Świecie. Świadek usłyszał: „ja go, k***a, pociąłem!…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERYJNI MORDERCY
WARSZAWA
MAZOWSZE