Pogoda w Warszawie: 16-18 października

Przed nami weekend, który w Warszawie pokaże dwa oblicza jesiennej aury. Choć przez całe trzy dni nie spadnie ani kropla deszczu, to pogoda zmieni się z dnia na dzień. Zacznie się od słońca i spokojnej atmosfery, by zakończyć się pod grubą warstwą chmur, ale z wyższą temperaturą. Sprawdzamy szczegóły prognozy na 16-18 października.

Weekend w stolicy rozpocznie się spokojną i dość przyjemną aurą, która zachęci do wyjścia z domu. W piątek na niebie pojawi się niewiele chmur, więc słońce od czasu do czasu będzie wyglądać spomiędzy nich. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 12 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy zrobi się jednak chłodno – temperatura spadnie do blisko 4 stopni. Wiatr będzie bardzo słaby, z prędkością około 1 m/s, więc nie wpłynie na odczucie temperatury.

Słoneczna sobota, ale z chłodną nocą

Sobota zapowiada się na najładniejszy i najbardziej słoneczny dzień weekendu. To będzie idealny moment dla tych, którzy planowali aktywności na świeżym powietrzu. Niebo nad Warszawą będzie całkowicie bezchmurne, co w połączeniu z temperaturą maksymalną na poziomie 12 stopni stworzy bardzo przyjemne warunki. Noc z soboty na niedzielę okaże się jednak najchłodniejsza w ten weekend – termometry mogą pokazać zaledwie około 3 stopnie Celsjusza. To wyraźny sygnał, że poranki i wieczory są już jesienne. Wiatr, podobnie jak w piątek, pozostanie niemal nieodczuwalny.

Niedziela przyniesie zmianę. Będzie cieplej, ale pochmurno

Koniec weekendu przyniesie w Warszawie wyraźną zmianę aury. Choć niedziela będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą dochodzącą w szczytowym momencie do około 14 stopni, to o słońcu można będzie zapomnieć. Niebo od rana szczelnie zasłonią chmury, tworząc pochmurną atmosferę. Mimo to, parasole wciąż nie będą potrzebne, ponieważ opady deszczu nie są prognozowane. Odczuwalnie zmieni się za to wiatr – jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s. Może to sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, niż wskażą termometry.

Weekend w Warszawie. Jak spędzić czas?

Zróżnicowana pogoda w ten weekend daje w Warszawie kilka możliwości na spędzenie wolnego czasu. Bezchmurna i słoneczna sobota to doskonała okazja do długich spacerów po parkach, wycieczki rowerowej czy spotkania ze znajomymi w plenerze. Warto wykorzystać ten dzień, by naładować baterie słońcem. Z kolei pochmurna, choć cieplejsza niedziela, może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych i wizytę w miejscach zadaszonych, takich jak galerie czy muzea. To także dobra pogoda na spokojny odpoczynek w domu przy filiżance gorącej herbaty lub spotkanie w kawiarni. Brak deszczu przez cały weekend oznacza, że plany nie zostaną pokrzyżowane przez nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather