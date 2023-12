Śmierć zbierała żniwo. To były tragicznego święta Bożego Narodzenia na Mazowszu. Wiele osób zginęło

Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła? Czy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to święto nakazane? Wyjaśniamy

Kobieta zginęła w płomieniach

W niedzielę (24 grudnia), w mieszkaniu przy ul. Bogusławskiego w Warszawie wybuchł pożar. Niestety, jak się okazało, w płonącym lokalu znajdowała się około 40-letnia kobieta. Strażacy znaleźli ją nieprzytomną. Ewakuowano ją z mieszkania. Niestety, reanimacja nie przyniosła zamierzonego skutku. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety. Z relacji sąsiadów zmarłej kobiety, z którymi rozmawiał, wynika, że w spalonym mieszkaniu były składowane śmieci. Szczegółowe przyczyny i okoliczności pożaru oraz śmierci kobiety policjanci będą wyjaśniali pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelna kraksa na Marywilskiej

Koszmar rozegrał się w sobotę (23 grudnia). Na ul. Marywilskiej w okolicy Żerania zderzyły się cztery samochody osobowe. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Służby pracują nad wyjaśnianiem okoliczności zajścia. Wiadomo, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Jedna z poszkodowanych osób zmarła pomimo reanimacji. Był to starszy mężczyzna, który po zderzeniu, został zakleszczony w fiacie. Pomocy udzielano również dwóm innym osobom. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala.

Dostawczak zmiótł pieszego z drogi

Wieczorem w piątek (22 grudnia) w Piskórce doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. − Za kierownicą siedział 22-latek. Pieszy niestety w wyniku tego zdarzenia zmarł. To mężczyzna w wieku 59 lat − przekazała Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga była nieprzejezdna. Utrudnienia trwały pięć godzin.

Radiowóz zderzył się z fordem

Jeden ze stołecznych policjantów ucierpiał w wypadku, do którego doszło w piątek (22 grudnia). Zderzenia dwóch aut miało miejsce na ul. Światowida na warszawskim Tarchominie. W oznakowany radiowóz nagle wjechała kierująca fordem kobieta. Jak informuje policja kobieta przejechała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Kierujący radiowozem mundurowy trafił do szpitala.

Uderzył w drzewo i dachował

W poniedziałek (25 grudnia) w Nowym Dworze Mazowieckim rozegrał się koszmar. 18-letni kierowca BMW wpadł w poślizg, uderzył w drzewo i ogrodzenie posesji, a następnie dachował. Samochodem podróżowały dwie młode osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Auto zamieniło się w stertę złomu. Zniszczenia były ogromne. Na miejscu pracowała straż pożarna oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pociąg potrącił pieszego

Chwilę po godzinie 22 w poniedziałek (25 grudnia), na wysokości stacji Ożarów Mazowiecki doszło do potrącenia pieszego przez pociąg Kolei Mazowieckich. Mężczyzna niestety nie przeżył spotkania z rozpędzoną maszyną. Jego ciało zostało rozczłonkowane przez maszynę. Działania strażaków, którzy pojawili się na miejscu, ograniczały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz prowadzenia akcji ewakuacyjnej pasażerów pociągu.