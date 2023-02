Przejechał emeryta i uciekł. Zatrzymano podejrzanego o śmiertelne potrącenie

Co on zrobił!?

Śmiertelne potrącenie emeryta. Zatrzymano 42-letniego podejrzanego o spowodowanie wypadku

Pod koniec stycznia doszło do tragicznego wypadku pod Mogielnicą. Śmiertelnie potrącono 77-letniego mężczyznę. Policjanci przez długi czas poszukiwali sprawcy. Opublikowali nawet apel do mieszkańców z prośbą o przekazywanie jakichkolwiek informacji, wierzyli w to, że ktoś widział całe zajście w Dalboszku, do którego doszło na wiejskiej drodze.

– W trakcie ustaleń policjanci dotarli do mężczyzny, który mógł mieć związek z wypadkiem. Jak się później okazało, 42-latek w ubiegłym roku kupił samochód, którego nie zarejestrował. Grójeccy kryminalni przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali ukrywającego się mężczyznę na terenie Mińska Mazowieckiego. Dowody, które policjanci zabezpieczyli w tej sprawie oraz inne zebrane informacje, składały się jedną spójną całość – przekazała nadkom. Agnieszka Wójcik z grójeckiej policji.

Samochód, którym sprawca poruszał się tego feralnego dnia, został porzucony na posesji jego znajomego. W poniedziałek, 6 lutego, podejrzanego doprowadzono do prokuratury w Grójcu, gdzie przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

– Sąd Rejonowy w Grójcu wobec 42-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi powiatu rawskiego grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności – dodała nadkom. Wójcik.