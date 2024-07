Śmiertelny wypadek na drodze pod Płockiem. 33-latek dachował lexusem. Nie żyje. Ranna kobieta i dzieci

Wypadek miał miejsce około południa. Samochód zjechał nagle z asfaltu i przewrócił się na dach. Do uwięzionych we wraku poszkodowanych ruszyła pomoc. Strażacy po chwili ruszyli na pomoc i osłonili miejsce wypadku parawanem. Troje pasażerów udało się wydobyć z wraku. Kobieta i dwoje dzieci przeżyły uderzenie. Zespoły Ratownictwa Medycznego pilnie zabrały wszystkich do szpitala. Niestety 33-latkowi nie udało się pomóc. Poniósł śmierć na miejscu. - UWAGA! Wypadek - DK60 - Goślice (pow. płocki) - z niewyjaśnionych przyczyn lexus zjechał z drogi i dachował. Kierujący (33 lata) zginął na miejscu. Reszcie pasażerów auta udzielana jest pomoc medyczna. Droga zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz.16 - napisali na platformie X (dawniej Twitter) funkcjonariusze mazowieckiej policji.

Śmiertelny wypadek pod Płockiem. Przyczyny

Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Przyczyny wypadku na razie są nieznane. Sprawę bada teraz policja pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie tożsamości poszkodowanych.

Wypadek w Warszawie. Wóz straży pożarnej zderzył się z autem