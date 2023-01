Emeryt huknął pandą w skręcające audi. Nie żyje

PONIÓSŁ ŚMIERĆ NA MIEJSCU

Śmiertelny wypadek w Łochowie. Rozpędzony 84-latek wjechał swoją pandą w audi, jego auto wylądowało w rowie

Do tego przerażającego wypadku doszło w okolicach godziny 16 w czwartek, 19 stycznia. 84-letni kierujący samochodem osobowym marki fiat wjechał w skręcające audi. Emeryt odbił się od bagażnika i wjechał do rowu. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Ratownicy medyczni próbowali go jeszcze ratować, jednak resuscytacja nie przyniosła zamierzonego skutku.