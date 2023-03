Sochaczew. Napadli na 19-latka. W ruch poszedł nóż

Znów młodociani przestępcy zaatakowali. Tym razem do dantejskich scen doszło w Sochaczewie. Młody mężczyzna wystawił na portalu społecznościowym e-papierosa. Po jakimś czasie zgłosił się po niego 15-latek z Garwolina, który wywabił przed blok niczego nieświadomego sprzedającego. Gdy tylko wyszedł jak spod ziemi wyrośli 19-latek i 20-latek. Na twarzach mieli kominiarki. Twierdzili, że e-papieros należy do nich, a do tego 19-latek winien jest im pieniądze. Wtedy rozegrały się dantejskie sceny. Napadnięty wyjął nóż, a napastnicy gaz pieprzowy! - Sprawcy chcieli w ten sposób odebrać zaległe należności. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się szamotanina, podczas której pokrzywdzony wyjął nóż, a napastnicy użyli gazu pieprzowego. Pokrzywdzony ze znajomą ukryli się w mieszkaniu, a sprawcy uciekli - powiedziała w rozmowie z Interią podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Policjanci szybko ustalili tożsamość wszystkich trzech zamieszanych w napaść osób. Dwaj dorośli odpowiedzą przed sądem za "zmuszanie do określonego zachowania w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu". 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym.