Sochaczew: Szalony pościg za 17-latkiem na motorze! Gonili go 20 kilometrów

Ponad 20 kilometrów pościgu za nieletnim motocyklistą

W środę, 18 czerwca, funkcjonariusze z sochaczewskiej drogówki prowadzili rutynowe kontrole w gminie Sochaczew. W miejscowości Żuków ich uwagę zwrócił nadjeżdżający motocykl. Policjant wydał wyraźny sygnał do zatrzymania, wskazując miejsce kontroli. Kierowca jednośladu zwolnił, ale nagle gwałtownie przyspieszył, omijając funkcjonariusza i rozpoczynając brawurową ucieczkę.

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg na motocyklach, używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Jak relacjonuje st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, pościg prowadził przez Nowe Mistrzewice, Witkowice, a następnie drogą krajową nr 50 w kierunku Kamiona. Po ponad 20 kilometrach, w Śladowie, mundurowi zdołali zatrzymać uciekający pojazd.

Za kierownicą siedział 17-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, a na siedzeniu pasażera znajdowała się jego 16-letnia koleżanka. Okazało się, że młody mężczyzna był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo, policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny motocykla ze względu na jego zły stan techniczny.

Szalony pościg za złodziejem audi. 18-latek wjechał w znak i wciąż próbował uciekać! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konsekwencje prawne dla nieodpowiedzialnego 17-latka

17-latek został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Mężczyzna odpowie również za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem bez wymaganych uprawnień.

„Przypominamy – ucieczka przed kontrolą drogową to przestępstwo, a nie wykroczenie” – podkreśla st. asp. Agnieszka Dzik. Zgodnie z art. 178b Kodeksu karnego, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. „Nawet jeśli nie posiadacie prawa jazdy lub obawiacie się konsekwencji, zatrzymajcie się. Ucieczka przed Policją może prowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń, a wtedy konsekwencje prawne będą znacznie surowsze” – dodaje st. asp. Agnieszka Dzik.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.