Czy można jeść mięso w piątek po Bożym Ciele? To idealny dzień na grilla! Kardynał postawił warunek

Tajemnicze zaginięcie małżeństwa z Warszawy. Ekspertka ujawnia, co mogło się wydarzyć

Sochaczew. 3-letnia dziewczynka zakleszczona w samochodzie

Służby dostały informację o wypadku ok. godz. 8. Jak dowiadujemy się z wpisu strażaków w mediach społecznościowych, do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 50 z ul. Lubiejewską. - Po przybyciu stwierdzono, że w zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki BMW oraz ciągnik siodłowy DAF z naczepą. Kierujący pojazdami wysiedli z rozbitych pojazdów o własnych siłach. W samochodzie osobowym pozostawała przytomna, poszkodowana 3-letnia dziewczynka – opisują akcję strażacy. Ratownicy zabezpieczyli miejsce wypadku i ruszyli dziecku na pomoc. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego dostali się do środka zmiażdżonego pojazdu. Wyjęli dziecko w foteliku.

Po szczęśliwie zakończonej akcji 3-latka dostała maskotkę „misia-ratownika”. Strażacy zawsze mają je przy sobie, żeby zmniejszyć stres u poszkodowanych dzieci.