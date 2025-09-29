W Somiance pod Wyszkowem doszło do poważnego wypadku buggy z udziałem nastolatków.

Trzy osoby, w tym 15-letni kierowca, trafiły do szpitala po tym, jak pojazd uderzył w drzewo.

Kierujący nie posiadał uprawnień, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane – co dokładnie się wydarzyło?

Sominka. Wypadek grupy nastolatków. 15-latka przygniótł buggy

Łącznie trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku pojazdu typu: buggy w Somiance pod Wyszkowem. Prowadzącą przez miejscowość leśną drogą gruntową jechało czworo nastolatków w wieku 14-16 lat - wszystko działo się w niedzielę, 28 września, ok. godz. 17. Ze wstępnych informacji policji wynika, że prowadzący samochód 15-latek stracił na łuku drogi panowanie nad autem, prawdopodobnie z powodu niedostosowania prędkości do warunków trasy, które przewróciło się, uderzając w drzewo.

- Szukaliśmy go, a on był pod pojazdem - to powiedziało policji trzech pasażerów buggy, z których dwóch zostało rannych i trafił do szpitala.

Najpoważniejsze obrażenia odniósł przygnieciony przez samochód 15-latek, który został zabrany do placówki medycznej przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Podczas prowadzonych czynności okazało się, że nastolatek w ogóle nie powinien był wsiadać za kierownicę czterokołowca, gdyż nie posiadał uprawnień do kierowania nim. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia - poinformowała podkom. Wioleta Szymanik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Wyszkowie.

Policja po raz kolejny przypomina rodzicom i opiekunom o podstawowych, ale ważnych z punktu bezpieczeństwa zasadach. Pojazdy mechaniczne, w tym: quady, motocykle czy czterokołowce typu buggy, wymagają nie tylko odpowiednich uprawnień, a co za tym idzie znajomości przepisów, ale i odpowiedniego doświadczenia i umiejętności.