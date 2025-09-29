Poważnie ranny 15-latek zabrany przez śmigłowiec! Przygniótł go pojazd, którym woził znajomych [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-09-29 20:53

15-letni kierowca pojazdu typu: buggy został zabrany do szpitala z poważnymi obrażaniami ciała w związku z wypadkiem w Somiance pod Wyszkowem. W niedzielę, 28 września, chłopak przewoził troje znajomych, ale ich czterokołowiec wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Trzem nastolatkom nic poważnego się nie stało, ale 15-latka przygniótł pojazd. Z miejsca wypadku zabrał go śmigłowiec LPR.

  • W Somiance pod Wyszkowem doszło do poważnego wypadku buggy z udziałem nastolatków.
  • Trzy osoby, w tym 15-letni kierowca, trafiły do szpitala po tym, jak pojazd uderzył w drzewo.
  • Kierujący nie posiadał uprawnień, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane – co dokładnie się wydarzyło?

Sominka. Wypadek grupy nastolatków. 15-latka przygniótł buggy

Łącznie trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku pojazdu typu: buggy w Somiance pod Wyszkowem. Prowadzącą przez miejscowość leśną drogą gruntową jechało czworo nastolatków w wieku 14-16 lat - wszystko działo się w niedzielę, 28 września, ok. godz. 17. Ze wstępnych informacji policji wynika, że prowadzący samochód 15-latek stracił na łuku drogi panowanie nad autem, prawdopodobnie z powodu niedostosowania prędkości do warunków trasy, które przewróciło się, uderzając w drzewo. 

Szukaliśmy go, a on był pod pojazdem - to powiedziało policji trzech pasażerów buggy, z których dwóch zostało rannych i trafił do szpitala.

Najpoważniejsze obrażenia odniósł przygnieciony przez samochód 15-latek, który został zabrany do placówki medycznej przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

- Podczas prowadzonych czynności okazało się, że nastolatek w ogóle nie powinien był wsiadać za kierownicę czterokołowca, gdyż nie posiadał uprawnień do kierowania nim. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia - poinformowała podkom. Wioleta Szymanik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Wyszkowie.

Policja po raz kolejny przypomina rodzicom i opiekunom o podstawowych, ale ważnych z punktu bezpieczeństwa zasadach. Pojazdy mechaniczne, w tym: quady, motocykle czy czterokołowce typu buggy, wymagają nie tylko odpowiednich uprawnień, a co za tym idzie znajomości przepisów, ale i odpowiedniego doświadczenia i umiejętności.

Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy 

Somianka. 15-latek ciężko ranny w wypadku. Chłopak leżał pod pojazdem typu: buggy [ZDJĘCIA]
