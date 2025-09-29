Pożar mieszkania w Toruniu wywołał zadymienie, utrudniając ewakuację z bloku.

Dwie osoby, uciekając przed ogniem, wyskoczyły z trzeciego piętra, doznając obrażeń.

Sprawdź, jak zakończyła się akcja ratunkowa i co z poszkodowanymi.

Toruń. Pożar mieszkania. Dwie osoby wyskoczyły z 3. piętra

Sześć zastępów straży pożarnej gasiło pożar mieszkania w bloku przy ul. Lubickiej w Toruniu. Informacja o pojawieniu się płomieni wpłynęło do służb ratowniczych w niedzielę, 28 września, o godz. 22.20. Pożar wybuchł w lokum na 1. piętrze budynku.

Jak poinformował tvn24.pl, w całym budynku doszło do na tyle silnego zadymienia, że możliwość ucieczki przez klatkę schodową została mocno ograniczona. Z budynku ewakuowano 12 osób, ale dwie z nich wyskoczyły z 3. piętra, zanim dotarli do nich strażacy.

- To osoby, które zdecydowały się na samodzielną ewakuację i skoczyły z trzeciego piętra. Jedna z tych osób skoczyła na ziemię, wskutek czego doznała złamania kończyny i wymagała przewiezienia do szpitala. Druga skacząc na niższe piętro doznała łagodniejszych obrażeń i również została zabrana do szpitala - przekazała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.