Ludzie wyskoczyli z 3. piętra, uciekając przed pożarem! Dramatyczne zdarzenia w Toruniu [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-29 19:49

Dwie osoby wyskoczyły z 3. piętra bloku przy ul. Lubickiej w Toruniu, gdzie w niedzielę, 28 września, w późnych godzinach wieczornych wybuchł pożar. Choć płomienie pojawiły się w mieszkaniu na 1. piętrze, to zadymienie budynku było tak duże, że poszkodowane osoby z wyższych kondygnacji postanowiły sam się ratować. Obie zostały ranne i trafiły do szpitala.

  • Pożar mieszkania w Toruniu wywołał zadymienie, utrudniając ewakuację z bloku.
  • Dwie osoby, uciekając przed ogniem, wyskoczyły z trzeciego piętra, doznając obrażeń.
  • Sprawdź, jak zakończyła się akcja ratunkowa i co z poszkodowanymi.

Toruń. Pożar mieszkania. Dwie osoby wyskoczyły z 3. piętra

Sześć zastępów straży pożarnej gasiło pożar mieszkania w bloku przy ul. Lubickiej w Toruniu. Informacja o pojawieniu się płomieni wpłynęło do służb ratowniczych w niedzielę, 28 września, o godz. 22.20. Pożar wybuchł w lokum na 1. piętrze budynku. 

Jak poinformował tvn24.pl, w całym budynku doszło do na tyle silnego zadymienia, że możliwość ucieczki przez klatkę schodową została mocno ograniczona. Z budynku ewakuowano 12 osób, ale dwie z nich wyskoczyły z 3. piętra, zanim dotarli do nich strażacy.

To osoby, które zdecydowały się na samodzielną ewakuację i skoczyły z trzeciego piętra. Jedna z tych osób skoczyła na ziemię, wskutek czego doznała złamania kończyny i wymagała przewiezienia do szpitala. Druga skacząc na niższe piętro doznała łagodniejszych obrażeń i również została zabrana do szpitala - przekazała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

SZORT POŻAR W STARACHOWICACH

Polecany artykuł:

11-latek zatrzymany przez policję na środku drogi krajowej nr 40! Kierujący zsz…
Toruń. Pożar bloku przy ul. Lubickiej. Dwie osoby wyskoczyły z okna [ZDJĘCIA]
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
TORUŃ