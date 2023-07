Spójrz na Warszawę z góry! Te punkty widokowe zapewnią niezapomniane wrażenia

Turystyczna Warszawa

Warszawa to miasto, w którym każdy znajdzie miejsce i atrakcje do siebie. Liczne muzea, parki, zabytki i lokale gastronomiczne sprawiają, że stolica jest chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem na mapie Polski.

Potwierdzeniem tego może być wyjątkowe wyróżnienie stolicy, o którym informowaliśmy w lutym. Warszawa została bowiem okrzyknięta najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie! Stolica zdeklasowała rywali w konkursie "European Best Destination 2023" i dostała najwięcej głosów w historii całego plebiscytu!

Punkty widokowe w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie, rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki czy Pałac Kultury i Nauki to miejsca, które od razu przychodzą do głowy na samą myśl o Warszawie. I chociaż stołeczne perełki najokazalej wyglądają z bliska, to warto skorzystać z punktów widokowych i spojrzeć na Warszawę nieco z góry. Niezapomniane wrażenia gwarantowane! Widok miejskiej panoramy z różnych punktów na mapie Warszawy zapiera dech w piersiach. A tych punktów, zarówno naturalnych, jak i specjalnie przygotowanych tarasów widokowych jest całkiem sporo do wyboru. Wystarczy wspomnieć ten zlokalizowany na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki czy na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Oficjalny portal turystyczny Warszawy – warsawtour.pl – przygotował całą listę punktów widokowych w Warszawie. My prezentujemy je w poniższej galerii zdjęć. Sprawdź, gdzie się wybrać podczas zwiedzania stolicy, by podziwiać jej piękno z zupełnie innej perspektywy.