Przechodziła przez pasy, cudem uniknęła śmierci. Policja opublikowała szokujące nagranie

Garwolin. Wstrząsające statystyki policji

Statystyki garwolińskiej policji są zatrważające. - Przez pierwsze półrocze 2023 roku funkcjonariusze ruchu drogowego interweniowali wobec 80 pieszych, którzy złamali przepisy drogowe - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner. Jak wyjaśniła, najczęściej popełnianymi przez nich wykroczeniami były przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, chodzenie nieprawidłową stroną drogi i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Jeśli zaś chodzi o kierowców, oni też mają czego się wstydzić. - Od stycznia do czerwca 2023 r. garwolińska drogówka interweniowała 662 razy wobec kierujących, którzy popełnili wykroczenia drogowe w rejonie przejść dla pieszych. 645 przekroczyło w tym miejscu prędkość, a 17 kierowców popełniło inne wykroczenia zagrażające pieszym np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejścia lub już się na nich znajdującym, a także wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych - przekazała podkom. Pychner.

Policja opublikowała szokujące nagranie

Ku przestrodze garwolińska policja opublikowała nagranie sytuacji, do której doszło na Al. Legionów. Doskonale widać na nim moment potrącenia pieszej na oznakowanym przejściu. Kobieta była już na pasach, gdy wjechał w nią samochód osobowy. Na szczęście nic poważnego się jej nie stało, chociaż niejednokrotnie takie sytuacje kończą się rozrywającą serce tragedią.

Po wszystkim kierowca auta nawet nie wyszedł z pojazdu, by sprawdzić, czy pieszą wszystko w porządku! Kobieta zgłosiła sprawę na policję. - Funkcjonariusze rozpoczęli czynności, w trakcie których m. in. zabezpieczyli monitoring. Dotarli także do właściciela pojazdu, który nie był w stanie określić, kto w tym dniu użytkował samochód, ponieważ mieli do niego dostęp jego pracownicy - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji. - W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci nałożyli na właściciela wysoki mandat w wysokości 3 tysięcy złotych - dodała.