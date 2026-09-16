GORĄCO W KONSTANCINIE! Leszek Miller ujawni najpilniej strzeżone kulisy władzy. Przyjdź i zapytaj o wszystko!

Spotkanie odbędzie się 23 września 2026 roku w urokliwych wnętrzach Eva Park Life & SPA w Konstancinie-Jeziornie (ul. Sienkiewicza 2). Wydarzenie poprowadzi wybitny aktor oraz działacz społeczny Olgierd Łukaszewicz - jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów teatralnych i filmowych, uwielbiany przez pokolenia za rolę Alberta w „Seksmisji”, a także kreacje w „Nocach i dniach”.

Co kluczowe dla wszystkich chętnych – wydarzenie ma charakter otwarty i jest doskonałą okazją na bezpośrednią rozmowę z człowiekiem, który przez dekady współtworzył polską historię.

Co zyskasz, przychodząc na spotkanie ?

Ekskluzywna wiedza o kulisach władzy: Dowiesz się bez cenzury o tajemnicach negocjacji w Atenach, przyczynach pęknięcia „szorstkiej przyjaźni” z Aleksandrem Kwaśniewskim czy dramatycznym wyścigu z czasem po katastrofie helikoptera.

Głos w bezpośredniej dyskusji: Spotkanie współtworzy publiczność. Będziesz mógł wziąć mikrofon i zadać pytanie dotyczące polityki, historii, wyzwań geopolitycznych lub anegdot opisanych w książce „Alfabet Millera".

Spotkanie z wybitnymi postaciami: Wyjątkowa okazja do uzyskania dedykacji na książce, zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz osobistej rozmowy z Leszkiem Millerem i Olgierdem Łukaszewiczem.

Wszystkie informacje w pigułce:

Wydarzenie: Otwarte spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem (z opcją zadawania pytań z sali)

Otwarte spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem (z opcją zadawania pytań z sali) Gdzie: Eva Park Life & SPA, ul. Sienkiewicza 2, Konstancin-Jeziorna

Eva Park Life & SPA, ul. Sienkiewicza 2, Konstancin-Jeziorna Kiedy: 23 września 2026 godz. 18:00 - 20:00

23 września 2026 godz. 18:00 - 20:00 Wstęp: Otwarty / Wolny