Spotkanie prezydentów w Warszawie. Trzaskowski na debacie z burmistrzem Berlina

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-04-09 10:19

Prezydent Rafał Trzaskowski i burmistrz Berlina Kai Wegner spotkają się dziś (9 kwietnia) w Warszawie. Wezmą udział w debacie w Szkole Głównej Handlowej, która ma być poświęcona bezpieczeństwu miast. Będą mówić studentom o zagrożeniach, schronach i obronie cywilnej.

Trzaskowski w debacie z burmistrzem Berlina. W Warszawie o bezpieczeństwie stolic Polski i Niemiec

Autor: ART SERVICE / Super Express; Michael Ukas / AP/ Associated Press

Temat debaty prezydentów stolic Polski i Niemiec na SGH to „Wyzwania społeczne i infrastrukturalne europejskich miast w zakresie obrony, ochrony i odporności na zagrożenia”.

- To świetna okazja, by porozmawiać o tym, jak metropolie mogą wzmacniać swoje bezpieczeństwo i odporność – zapowiadają organizatorzy debaty, która odbędzie się dziś (9 kwietnia) w budynku głównym SGH przy al. Niepodległości.

Dodatkową okazją do spotkania włodarzy Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Berlina Kaia Wegnera jest jubileusz 35-lecia współpracy stolicy Polski i Niemiec.

To stwarza okazję do refleksji nad dotychczasowym partnerstwem obu miast, jak i do rozmowy o jego znaczeniu w kontekście nowych wyzwań europejskich, dotyczących bezpieczeństwa, ochrony mieszkańców oraz odporności społecznej i infrastrukturalnej – czytamy w zapowiedzi debaty.

Wydarzenie jest otwarte, ale - jak słyszymy – skierowane przede wszystkim do warszawskich studentów i korespondentów niemieckich.

Debata odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem, ponieważ mer Berlina nie mówi po angielsku.

Trzaskowski o miejscach schronienia 

Prezydent Rafał Trzaskowski będzie zapewne mówił podczas debaty m.in. o ewidencji miejsc schronienia dla warszawiaków. Tym bardziej, że dziś, dosłownie chwilę przed debatą z burmistrzem Kaiem Wegnerem Rafał Trzaskowski podpisze umowę na budowę kolejnego nowoczesnego domu długoterminowej opieki medycznej w stolicy. I - zgodnie z nowymi przepisami – w tym budynku powstanie Miejsce Doraźnego Schronienia.

W ostatnich latach Warszawa zaczęła przygotowania na sytuacje kryzysowe, w tym zagrożenia związane z wojną, katastrofami czy awariami infrastruktury. Działania te obejmują zarówno tworzenie ewidencji miejsc schronienia, inwestycje w infrastrukturę ochronną, jak i znaczące wydatki publiczne na bezpieczeństwo mieszkańców.

Jednym z kluczowych elementów przygotowań jest inwentaryzacja i rozwój systemu miejsc schronienia. Przeprowadzono szczegółowy audyt, który wykazał, że w mieście istnieje ponad 7 mln m.kw przestrzeni możliwej do wykorzystania jako miejsca ukrycia, obejmującej ponad 2,1 tys. budynków z infrastrukturą podziemną.

Pieniądze dla Warszawy na ochronę ludności 

Jeszcze do niedawna nie było żadnych przepisów dotyczących schronów i miejsc schronienia w Polsce. Nowe przepisy przewidują, że po 2025 r. w nowych inwestycjach mieszkaniowych będą musiały powstawać miejsca doraźnego schronienia . W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 do Warszawy trafi około 187 mln zł. Te pieniądze przeznaczane są m.in. na modernizację obiektów ochronnych, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej (takiej jak wodociągi czy metro) oraz zakup sprzętu – agregatów prądotwórczych, dronów czy mobilnych stacji uzdatniania wody. Warszawa w ramach programu „Warszawa chroni”, wyda z własnego budżetu 100 mln zł na przygotowanie miasta do kryzysu.

