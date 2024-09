Volkswagen wbił się w podróżującą fordem rodzinę na Trasie Łazienkowskiej. Sprawca uciekł ze szpitala?

TRWAJĄ POSZUKIWANIA

Sprawca uciekł ze szpitala? Wstrząsający wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne

W nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 września) na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. Osobowy volkswagen wbił się w auto rodziny z dziećmi, ojciec zginął na miejscu, reszta trafiła do szpitala. Podróżujący volkswagenem byli pod wpływem alkoholu. Jedna z tych osób, według ustaleń „Gazety Wyborczej”, miała uciec ze szpitala. Czy to ona kierowała rozpędzoną osobówką, która zmiotła rodzinę z jezdni? To ustalają policjanci.