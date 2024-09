KTO KIEROWAŁ?

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Volkswagen wbił się w auto rodziny z dziećmi. Jedna osoba nie żyje

W nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 września) na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. Volkswagen wbił się w auto rodziny z dziećmi, ojciec zginął na miejscu. Autem, które wjechało w drugi pojazd, podróżowały cztery osoby: kobieta, która trafiła do szpitala oraz trzech mężczyzn. Znajdowali się pod wpływem alkoholu. Żadna z osób nie przyznaje się do kierowania autem.